Màxim Huerta también tiene críticos dentro de Telecinco

No todo son elogios en Mediaset para el nuevo ministro de Cultura y Deporte. Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat le dedicaron a Màxim Huerta bonitas palabras en televisión a pesar de que su relación no era la mejor cuando salió del programa de El programa de Ana Rosa para centrarse en su carrera como escritor. Por la tarde fue el turno de Sálvame, donde Carlota Corredera y María Patiño le mostraron su completo apoyo y atacaron a los más críticos con el nuevo nombramiento de Pedro Sánchez. Pero como nunca llueve a gusto de todos, Kiko Hernández y Mila Ximénez no fueron tan amables con Huerta, sobre todo el primero.

"No he trabajado con Màxim Huerta, sí que he coincidido con algunos compañeros que dicen que es muy buena persona, pero aquí no estamos hablando de si es buena o mala persona", comenzó Kiko en su alegato. "Creo que es una persona imprudente con las redes sociales, es una persona que en un día cuelga 300 tuits y me parece raro (...) Igual que nos hemos metido con Kiko Rivera que está todo el día con el 'dedito', creo que un ministro de Cultura y Deporte no puede estar todo el día pendiente de las redes sociales cada cinco minutos".

El colaborador también hizo alusión al tema por el que más críticas ha recibido el nuevo ministro: el deporte. En una serie de tuits que han recuperado los usuarios desde que se anunció su nombramiento, Huerta dejaba claro que ni lo practica ni le gusta, aunque ahora ha prometido "mimarlo y amarlo". Kiko Hernández no se fía de ese cambio de Huerta: "Le gusta la cultura, ha escrito libros, pero en cuanto al deporte... No te gusta practicar el deporte pero tampoco te gusta el deporte y esa cola es importante ponerla: 'no me gusta el deporte'. Ahora no me vendas que eres un apasionado o que te vas a poner las pilas porque no te gusta". El colaborador terminó su opinión con un recado: "Las etiquetas de los zapatos nuevos hay que quitarlos". Y es que entre las prisas y los nervios, a Huerta se le olvidó quitar las pegatinas de las suelas.

#MÀXIMINISTRO Muy bien @Kiko_Hernandez y @MilaXimenezClub por no hacer la pelota. No es bueno pelotear, se nota mucho. a mi no me gusta un ministro que twitea, poco serio @telecincoes — María Ángeles Fernán (@FernnMara) June 7, 2018

#máxiministro como le hace la pelota carlota a maxim... Coincido con Hernández y mila. Éste tío no está capacitado para el cargo sus twits lo retratan — Car (@Car56240049) June 7, 2018