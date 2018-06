El maestro Joao desvela el mayor secreto de Sofía Suescun

Faltan pocos días para que Supervivientes 2018 llegue a su final y las emociones están a flor de piel. Han sido tres meses de lucha para llegar a este momento y los supervivientes no están dispuestos quedarse sin la posibilidad de hacerse con el cheque que los corona como ganadores del reality más duro de la televisión. Solo había un pase más para la final. Un cuarto finalista que saldría de entre los tres nominados de la semana pasado: Logan, Hugo Paz y el maestro Joao. Uno de ellos se uniría a los finalistas Sergio, Sofía y Raquel Mosquera, mientras que los otros dos se tendrían que conformar con un quinto y sexto puesto.

Todo parecía indicar que Hugo sería uno de los expulsados de la noche y así fue. El ex de Sofía entró más tarde que sus compañeros y más allá de los enfrentamientos que ha tenido con la superviviente, no ha sabido dar el juego que un concurso como Supervivientes necesita. Más triste fue la despedida del maestro Joao, que tampoco conseguía hacerse un hueco en la final. El vidente ha sido uno de los concursantes revelación en el concurso, siempre dispuesto a dar espectáculo con su particular relación con Jorge Javier Vázquez. Precisamente el presentador agradeció al concursante lo generoso que ha sido con el programa: "Te agradezco lo que has hecho por este concurso. Siempre has remado a favor de obra y me has ayudado a hacer el programa". Una emotiva despedida que incluso hizo llorar a Lara Álvarez. Por tanto, como era de esperar, Logan se convirtió en el cuarto finalista. Un perfil de concursante más calmado, menos polémico y que además, cuenta con el apoyo de las redes sociales.

Uno de los momentos más destacados de la noche ocurrió cuando el maestro Joao hizo referencia a la noche de pasión entre Alejandro Albalá y Sofía Suescun. El breve pero intento paso (en realidad era su segunda visita a Honduras) del ex de Chabelita por la isla sigue en boca de todos. Sofía quedó marcada desde su despedida y él parece haber vuelto a España más enamorado que nunca. El maestro Joao fue el encargado de desvelar la apasionada noche que pasó la ex pareja (o pareja, con ellos nunca se sabe) durante las últimas horas de Alejandro junto al grupo. Parece que Sofía ha olvidado al fin su tonteo con Logan: "A mí se me fue la cabeza una vez. Logan está enamorado de mí y ha querido ir a más, pero yo corté a tiempo", dijo al maestro Joao durante una conversación.

Y en ese momento, el tarotista soltó un bombazo que nadie esperaba: "Alejandro es un chico enamorado, muy íntegro y honrado. Me dijo que se planteó decirte de volver e incluso habló de boda. Me dijo que hablaste de boda o que te encantaría casarte en una playa". Unas palabras que corroboró durante la gala de este jueves: "Sofía pidió matrimonio a Alejandro". Aunque ella intentó quitar importancia a su confesión: "Fue una tontería de las que digo siempre. Le dije que me gustaría casarme en la playa y cosas así". Con respecto a la noche de amor, la superviviente tampoco fue clara: "Creo que Joao ve alucinaciones. Más amor y menos guerra. No me gusta hablar de estos temas".

Faltan pocos días para el final de una de las ediciones más divertidas del reality. En parte, gracias a la participación y a la entrega de personajes tan carismáticos como el maestro Joao, Sofía Suescun o Raquel Mosquera. Que gane el mejor.