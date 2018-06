Kiko Matamoros regresa a 'Sálvame' con una sección que no gustará a sus compañeros

El 7 de octubre del año pasado Kiko Matamoros se sentaba en el plató de Sálvame para despedirse del programa en lo que prometía ser la última aparición televisiva del temido colaborador. Tras dosificar sus apariciones en varios platós de Telecinco, donde aprovechaba para cargar contra sus compañeros cada vez que tenía oportunidad, finalmente el colaborador ha decidido volver al programa que tantos momentos gloriosos le ha dado.

Desde esta semana es oficial, Kiko Matamoros regresa a Sálvame pero no lo hará como colaborador sino como el presidente de El Club del Espectador.Aunque cambia de nombre, en realidad se trata del espacio que comenzó presentado María Teresa Campos bajo el nombre de La defensora de la audiencia y más tarde Carlos Lozano como El defensor del pueblo.

Tras el ictus de la presentadora y el abandono de Lozano al no poder soportar la presión del programa después de que se hiciera pública su supuesta desaparición y la posterior incorporación de Miriam Saavedra como colaboradora del programa, ahora será Kiko el que coja el testigo. Matamoros acudirá todos los miércoles con el objetivo de transmitir a los colaboradores las llamadas de la audiencia, lo que promete dejar momentos tensos en plató.

Belén Esteban no tardó en reaccionar a la noticia, asegurando que no entrará al juego de Matamoros: "No voy a entrar en ninguna provocación", advirtió: "Aceptaré las llamadas, que la mayoría serán malas, pero intentaré cambiar y procurar ser mejor para el espectador. Yo vendré, él lo hará muy bien y yo no soy nadie para decir nada".

Las cosas tampoco parecen fáciles con Terelu Campos, que no ha vuelto a hablar con matamoros desde que mantuvieron una larga conversación en Semana Santa: "Ni relación con Kiko depende del lugar, el día, la hora... no sé cómo va a ser el miércoles. No tengo relación ninguna desde que hablé con él en vacaciones".