Alaska y Mario desvelan el momento más complicado de Bibiana Fernández en su reality

Alaska y Mario Vaquerizo están de vuelta. Este domingo estrenaron la quinta temporada de su reality con un doble episodio en MTV, Comedy Central y Paramount Network. "El huracán mexicano" es el nombre que recibe la nueva tanda de episodios protagonizada por la popular pareja, que de nuevo estará acompañada por su inseparable familia y amigos en un viaje a sus orígenes: desde el castizo barrio de Vicálvaro de Mario, hasta el colorido México de Olvido. Mientras planean el viaje, Alaska y Mario tienen otro proyecto entre manos: decorar al estilo mexicano su nueva casa que compraron hace unos meses a su amiga Bibiana Fernández.

Este martes han visitado la Crónica rosa de Es la Mañana de Federico para hablar sobre el momento en el que Bibiana llegó a la que había sido su casa: "No es fácil cuando vuelves a una casa que ha sido tuya. Es muy generoso por su parte hacerlo con las cámaras porque no es un momento fácil, pero ella nunca lo dirá", comentó Alaska. "Bibiana es muy divertida, pero no tuvo que ser fácil", aseguró Mario.

Sobre la duración de los capítulos, tras ser preguntada por Federico Jiménez Losantos, la colaboradora del programa aseguró que "el primer programa era extra, por eso duraba una hora. Pero los demás durarán media hora. El trabajo de edición que se hace es muy importante porque muchas cosas se quedan fuera".

La mediática pareja también habló sobre la posibilidad de una sexta temporada: "La historia de la quinta temporada acaba con el viaje a México. Ese es realmente es el final. Pero eso no significa que haya sexta temporada". Mario por su parte, aseguró que prefieren no ver nada hasta el día del estreno: "Estoy muy seguro de lo que hago y lo que digo. No tengo censura. Por eso no veo los capítulos hasta el día de emisión".

Alaska también aclaró sus declaraciones sobre el puesto que le ofreció Cristina Cifuentes en su gobierno: "No me acuerdo si era de consejera o algo así. No acepté y no dio lugar a más. Esto no es llegar y creer que te van a dar la venia y vas a hacer lo que quieras. Para entrar en un gobierno, sea del color que sea, tienes que tener vocación de servicio a los demás y ambición. Hay personas que están capacitadas y yo no. Me considero más capacitada para venir aquí dos veces por semana y pasármelo bomba".