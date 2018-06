Inesperada decisión de Alonso Caparrós en directo este lunes en Sálvame. Desde hace unos días, el colaborador estaba protagonizando un desagradable encontronazo con las hermanas Campos después de un comentario del presentador sobre Terelu que terminó en conflicto. Tras varios días cruzando acusaciones con su compañera, Alonso explicó entre sollozos que había decidido abandonar definitivamente el programa: "Quiero irme".

Según explicó, estos últimos meses ha atravesado una complicado periodo con su pareja y, para proteger su relación, prefiere emprender nuevos proyectos laborales. "Hemos pasado un año difícil. Había problemas de pareja, y el estar tan pendiente del trabajo hace que no te des cuenta de lo que pasa alrededor", explicó negándose a entrar en plató.

La reacción de Terelu fue inmediata, y acudió a la sala donde se encontraban Paz Padilla y el colaborador para intentar solucionar el problema. Ambos se pidieron disculpas y manifestaron su cariño: "No te he visto bien y ahí tenía que haberte cogido y estar a tu lado. Eso me lo censuro", confesó Terelu. Antes de abandonar las instalaciones de Telecinco, Caparrós aconsejó a su amiga: "No quiero que una chorrada nos haga tomar una decisión de la que nos podamos arrepentir. Pero te doy un consejo: cuídate.Hay veces que necesitamos encerrarnos en nuestra habitación y recapacitar y pensar las cosas".

Tras la emotiva conversación, los compañeros de Alonso le dieron una cálida despedida y le acompañaron hasta la salida. Incluso Carmen Borrego, que ha sido muy crítica durante las últimas semanas con él, entró por teléfono para disculparse.