Amaia Montero da la cara tras su polémico concierto: "Me han llamado de todo"

Amaia Montero ha hablado después de la ristra de comentarios negativos que ha recibido por su concierto del pasado fin de semana en Renedo de Piélagos (Cantabria). Lo hizo en Cazamariposas a pesar de que su equipo trató de impedir que le hicieran preguntas.

"Era evidente, evidentísimo, que tuve problemas de sonido. Es bastante habitual que es esto ocurra", explicó la cantante. "Pero de ahí a todo lo que se está comentando, me parece atroz y una barbaridad. Entre mi transformación de cara, entre esto, entre que me han llamado de todo... Lo único que pido a todos mis haters es que lo digan todo de una".

Tanto los asistentes como los que han visto su actuación en redes sociales la han calificado de "bochornosa", incluso se ha llegado a especular con la posibilidad de que Montero estuviera ebria. "No sé cuantos conciertos he hecho, pero jamás se ha hablado tanto y no hay derecho a todas estas cosas. Esto que estoy oyendo de abucheos, de Amy Winehouse, de borracha y todo esto... Yo abucheos no oí absolutamente ninguno. Es más, a mí nunca me han abucheado. Yo siempre doy la cara", sentenció.