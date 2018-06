El desnudo más especial de Rosa Benito: "Hago un llamamiento a las mujeres"

Cuando mas años se tienen, mas nos damos cuenta que ya no queremos dramas innecesarios y conflictos agotadores. Y hago un llamamiento a las mujeres q tenemos q ser conscientes de nuestras revisiones por nuestro bien! #buenosdias 🌎 #felizlunes 😊 #FranciscoDiaz #sanidadpublica

A post shared by Rosa Benito (@rosapepioficial) on Jun 11, 2018 at 12:37am PDT