Sofía Suescun, herida en el último juego de 'Supervivientes'

Este lunes el especial Supervivientes: camino a la final mostró en exclusiva las secuelas físicas que sufrieron Logan y Sofía Suescun tras la prueba de líder de la semana pasada. Un juego extremo llamado "La noria salvaje" en el que los concursantes hicieron historia tras aguantar sobre ella más de diez minutos. La organización del programa tuvo que detener la prueba ya que los supervivientes no se rendían y temían por su integridad física.

"Es que me duele todo", le decía Sofía al médico mientras la examinaba. "Me escuece mucho. No voy a vomitar, pero me duele todo", exclamó entre lágrimas. El equipo médico del programa vendó las heridas a la joven que, una vez curada, comentó a Raquel Mosquera sus sensaciones tras la prueba: "Me quemaban las piernas y los brazos". "Eres una valiente", repitió varias veces su compañera.