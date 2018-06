Ana Rosa, sobre Màxim Huerta: "Creo que debería ampliar esa explicación"

Màxim Huerta está en la diana por su sanción del pasado en la que tuvo que abonar 218.000 euros a Hacienda por los impuestos que dejó de pagar en 2006, 2007 y 2008 cuando trabajaba como presentador de televisión. El ministro de Cultura y Deporte ha descartado dejar el cargo tras asegurar este miércoles que sus obligaciones tributarias "están al corriente", pero son muchos los que piden su dimisión.

A pesar de que es antiguo compañero, Ana Rosa Quintana abordó el tema en su mesa política para "echarle un cable". "No he hablado con Max y solo tengo la versión de lo que ha dicho en Onda Cero", comentó en el plató, refiriéndose al tema como una "tormenta política". "Creo que debería ampliar esa explicación para que todo el mundo lo entienda. Es verdad que no hubo fraude, pero sí hay una condena. El problema de Max es que en ese momento su sociedad no tenía empleados y se desgravaba gastos que Hacienda entiende que no tenían que ver con su actividad profesional", añadió la presentadora antes de matizar que "no es un fraude, sino una infracción".

"Es verdad que hubo unos años, hasta que se cambió de criterio, que muchos profesionales montaban sociedades y cobraban a través de ellas. Unos pagaron la diferencia y otros, como Màxim, pleiteó y tuvo que pagar la multa", explicó la presentadora "Cuando tienes una sociedad, tienes que tener empleados. Y él no los tenía y se desgravaba gastos a través de esa sociedad. Eso le ha pasado a muchos compañeros".