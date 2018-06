El bombazo que tiene reservado lo nuevo de 'Las Campos'

Las Campos, el reality protagonizado por María Teresa Campos, Terelu y Carmen Borrego está a punto de estrenar su nueva temporada. Lo último que vimos del programa fue el viaje que realizaron madre e hijas a Miami y que dejó momentos tan divertidos como el enfrentamiento de Terelu con un gigoló en un restaurante tras ofrecerle sus servicios sexuales y al que gritó: "Te doy una hostia que te pongo del revés".

Este viernes durante La otra crónica rosa de Es la Mañana de Federico nuestra compañera Beatriz Cortázar ha compartido en exclusiva con los oyentes de esRadio las novedades que ofrecerá la nueva temporada del clan más famoso de la televisión española: "Podemos anunciar que el reality de las Campos vuelve. Vuelven con lo que tengan grabado y lo que se va a grabar próximamente. El plato fuerte va a transcurrir en el quirógrafo". Y ahí fue cuando Cortázar soltó la bomba: "Se van a someter las campos a lo que se llama una cirugía plástica. Van a hacerse una serie de retoques: bajo cuello, estiramiento, y lo que se llama una lipoescultura general.Sales con una faja y te quedas nueva de la cabeza a los pies. Van a quedar estupendas, como todas las que se lo hacen. Va a ser graciosa verlas con la ropa de quirófano".

Durante el último capítulo de la temporada anterior ya pudimos ver a Carmen Borrego acudir a un cirujano y asegurando que "de las tres es la única que aún no se ha operado de nada". Tras una primera toma de contacto el doctor no tuvo dudas: "Doctor, tiene que quitarme lo que me cuelga aquí", dijo señalándose la papada. Parece que finalmente podremos ser testigos del cambio radical de la pequeña de las Campos.