Sofía Suescun se corona como reina de los 'realities': esto es lo que se embolsará por 'Supervivientes'

Supervivientes dijo este jueves 'adiós' a la edición más vista de su historia con Sofía Suescun alzándose como ganadora. La navarra se impuso con el 53,8% de los votos a Logan, la debilidad que puso en jaque su relación con Alejandro Albalá y con quien acabó tarifando. Él éxito de la navarra fue merecido sin duda, pero la organización ayudó con su empeño en montar un reality que girara en torno a ella.

Su "lío" con Logan, la humillación a Albalá (con el que no está claro si seguirá), la llegada de su exnovio Hugo Paz y el rumor sobre una supuesta relación con un jugador del Real Madrid han marcado su paso por Honduras, pero su vida amorosa no ha empañado tres meses de esfuerzo y superación. Sofía llegó a Madrid con 5 kg menos y el agotamiento reflejado en la cara. "No sé ni cómo he llegado a aguantar. Pensaba mucho en mi madre y al final he aguantado... me siento super orgullosa", reconoció al comienzo de la gala.

Todo lo malo queda ya atrás, sobre todo con el maletín de ganador que contiene 200.000 euros. Además, los concursantes reciben un "sueldo" semanal y en el caso de Sofía, ronda los 6.000 euros. Es decir, solo por participar Sofía se embolsará 72.000 euros. Ahora quedan por delante platós, portadas de revistas y bolos, y es que Telecinco ha encontrado en ella una mina de oro con gran tirón mediático. En 2015 ganó Gran Hermano 16 y un premio de 300.000 euros con tan solo 19 años, se hizo un hueco en Mujeres y Hombres y Viceversa, y se ha proclamado ganadora del reality más visto de la cadena, la única concursante en conseguirlo.

Enhorabuena Sofía por tu segundo realiti ganado increíble....@Supervivientes — Suso GH16 (@_SusoGH16_) June 14, 2018

Bastante ha aguantado Sofía con la caña que le han metido durante 3 meses teniendo en cuenta que aún es una niña, otr@s hubieran abandonado en 1 mes por no tener la fortaleza mental que tiene. #SofiaGanadora #SVCaminoALaFinal #SVFinal — Sr Torrente (@Torrentetv) June 11, 2018

¡¡SOFIA TIENE QUE HACER HISTORIA ESTA NOCHE GANANDO 2 REALITIES!!

A por todas 💪🏻❤️ #SofiaGanadora #SVFinal2 pic.twitter.com/HNPZgo3vS8 — Javi López (@soyjavilopez) June 14, 2018