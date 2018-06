Amaia Montero vuelve a liarla durante una actuación en Canal Sur

El pasado sábado Amaia Montero protagonizó un desastroso "recital de gallos" en Cantabria que dejó estupefactos a los asistentes. La cantante arrancó su gira en Renedo de Piélagos y el público del concierto presenció con estupor una de sus actuaciones más horribles. De hecho, son numerosos los testimonios que aseguraron que la que fuera vocalista de La Oreja de Van Gogh ofreció un espectáculo "bochornoso" y "vergonzoso".

Esta semana la vasca visitó el programa de Canal Sur, La tarde aquí y ahora, presentado por Juan y Medio como parte de la promoción del lanzamiento de su nuevo disco Nacidos para creer. Tras una breve entrevista con el presentador, Amaia se dispuso a cantar su single frente al público que había en plató. Su actuación transcurría con normalidad hasta que, tras interpretar el primer estribillo, la música continuó y la cantante olvidó la letra de la canción y trató de disimular tarateando. Su cara reflejó la frustración que sintió durante esos instantes, hasta que tras unos tensos intentos, logró retomar la canción hasta su final.

Esta semana, aprovechó varias entrevistas para aclarar el tema del concierto de Cantabria excusando los problemas de la actuación a un "evidente, evidentísimo, problema de sonido", como ella misma aseguró. "No hay derecho a todas estas cosas. Esto que estoy oyendo de abucheos, de borracha, de Amy Winehouse... Abucheos no escuché absolutamente ninguno. Es más, te diré que nunca me han abucheado", señaló la cantante en Divinity.