El drama familiar que se esconde tras la actitud soberbia de Sofía Suescun

Tras coronarse este jueves como reina de los realities tras alzar como ganadora de la edición más vista de Supervivientes con un 53,8% de los votos, Sofía Suescun a vuelto a su vida en España. Una victoria que no ha gustado a todos, pues muchos han criticado su complicada personalidad. Pero, ¿qué hay detrás del fuerte carácter de la superviviente? ¿Hay algún episodio del pasado que justifique la actitud de Sofía?

Durante su estancia en Gran Hermano ya conocimos parte del drama que su familia atravesó al criarse sin una figura paterna. Tal y como contó, su madre Maite Galdeano y su padre se conocieron y fueron padres a una edad muy temprana. Su progenitor abandonó a su madre dejando a Sofía sin un referente paterno. "Yo me he criado medio sola. Yo no he tenido esa familia de papá, mamá y comiditas familiares. Por ello, creo que tengo el problema que, cuando conozco a alguien de manera rápida, me lo quiero llevar para mi terreno". "Lo he pasado muy mal. Hasta los quince años he estado amargada. Aún así iba al colegio y sacaba muy buenas notas. Era súper responsable". "Familia biológica por parte de padre tengo un montón pero no hay relación y no la considero familia". "Tengo miedos de perder cosas, de ahí me vienen los celos y esas posesiones que tengo", fueron algunas de sus declaraciones.

En el lado opuesto se encuentra la relación de Sofía con su madre. A pesar del fuerte carácter de Maite Galdeano, a quien se le ha acusado de no ser una buena influencia para su hija, la superviviente siempre ha manifestado el profundo amor que sienten la una por la otra. Por eso los espectadores no entendían que su madre no acudiese a los platós a defender a su hija durante su paso por Supervivientes. Finalmente, Maite confesó que tenía una enfermedad degenerativa, fibromialgia, que le había derivado en una depresión.

También tuvo que hacer frente a las duras declaraciones de un familiar que aseguró que podría haber ejercido la prostitución en algún momento de su vida. Sofía aseguró que esta persona padecía problemas familiar. "Me parece patético que hayan dicho eso de mí y más viniendo de mi propia familia. Ese hombre es un enfermo mental", dijo la navarra aludiendo a su tío durante una entrevista en el Deluxe. Tras negar rotundamente que nunca había tenido sexo a cambio de dinero, el polideluxe le dio la razón.

Como consecuencia a todas estas vivencias, Sofía ha mostrado frente a las cámaras un carácter soberbio y prepotente, así como miedos e inseguridades en sus relación amorosas. Recordemos la obsesión que supuso para la superviviente su intensa relación con Suso en Gran Hermano. Más tarde con Hugo en Mujeres y Hombres y viceversa y actualmente con Alejandro Albalá.