Aunque la final de Supervivientes 2018 se celebró hace unos días, Telecinco no está dispuesta a dejar escapar uno de sus mayores éxitos en años y por ello emitió este lunes un especial bajo el nombre de Cuentas pendientes. Un programa especial donde los supervivientes podrían resolver los problemas generados en Honduras y que continúan en España. Uno de los enfrentamientos más duros fue el protagonizado por Sofía Suescun y Hugo Paz.

Aunque antes de llegar a España parecía que habían puesto punto y final a sus disputas (incluso Sofía confesó a Hugo que seguía teniéndole cariño), tras la emisión de un vídeo donde se repasaban algunos de sus enfrentamientos, el superviviente aseguró emocionado: "Me da pena ver estos vídeos porque lo he pasado muy mal y creo que no me lo merecía". Además, afirmó haberse comportado como "un caballero" y se preguntaba qué habría pasado si él se hubiera comportado como Sofía.

"Has ido a Supervivientes a mi costa, y te has paseado por los platós hablando mal de mí y de mi madre por dinero", le recriminó Sofía. "Me has maltratado psicológicamente durante todo el concurso", acusó a su exnovia provocando el rechazo en las redes sociales ante la gravedad de su acusación.

Aún así, las palabras tuvieron el apoyo de Jorge Javier, que invitó a Sofía a disculparse. "Es que no sé por qué motivo le tengo que pedir perdón. Él fue a la isla por mí y me había sido infiel y había hablado muy mal de mi madre y de mí. Pero bueno, que se haga el pobrecito que le sale muy bien". "Bueno, yo creo que tuviste una primera parte del programa que estabas muy susceptible y que no fue fácil lidiar contigo", puntualizó Jorge Javier. A pesar de sus palabras y su petición, Sofía no se disculpó.