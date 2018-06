Salvador Sobral, muy sincero en 'El Hormiguero': "La coca me ayuda mucho"

Salvador Sobral está de visita en España para promocionar la gira con la que recorrerá España este verano. El aplaudido ganador de Eurovisión 2017 que se ganó el cariño del público con su canción Amar pelos dois, visitó el jueves El Hormiguero con motivo del Día de la Música con más kilos de salud y buen aspecto, ya recuperado de los problemas de corazón por los que estuvo al borde de la muerte.

El cantante se vio muy cómodo durante su entrevista con Pablo Motos, que realizó en un perfecto español. El presentador le preguntó si se veía con energía para la gira ya que tiene muchas fechas programadas, y la respuesta arrancó la carcajada del público. "Tengo mucha energía y también la coca me ayuda mucho", dijo para sorpresa de todos. "¡Ay, no! Que me habían avisado que este es un programa de familia", añadió después de los aplausos. "Cuanto antes aprendan mejor... Cuanto antes aprendan que eso existe", matizó Motos para que no hubiera polémica.

Cuando llegó el turno de hablar de su trasplante de corazón, reconoció que la música y cantar era lo único que le hacía feliz antes de ir al hospital, "cuando casi me daban por muerto". Aunque también confeso que "lo mejo fue cuando subí las escaleras por primera vez [después de la operación, que fueron las de casa de mis padres". "Mi primera vida ya estaba yo dado por muerto, e igualmente era feliz porque cantaba. Solo al final, final, final no podía cantar. Ahora tengo una vida nueva. Puedo correr, puedo jugar al fútbol, puedo subir escaleras…", dijo feliz.