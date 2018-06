Alejandro Albalá demuestra su inocencia y lanza un ultimátum a Sofía Suescun

Alejandro Albalá se sentó en el Polideluxe para hablar de sus supuestas infidelidades y aclarar que no le fue infiel a Sofía en ningún momento mientras ella estaba en Supervivientes.

Alejandro no mentía cuando dijo que no piensa que Logan esté más bueno que él, ni cuando confesó que no estaba con Sofía por los 200.000 euros que ganó en Supervivientes. Tampoco cuando afirmó rotundamente que no se había liado ni acostado con nadie en las ferias de Jerez y de Dos Hermanas.

Pero Alejandro sí mintió cuando intentó encubrir que había espiado a Sofía y a Hugo. Cuando dijo que Maite Galdeano no se le había insinuado también mintió, según el polígrafo, y es que parece que Alejandro y Maite no tienen una buena relación. De hecho la navarra salió en directo en la puerta de su casa y confesó: "No me he insinuado a Albalá, ando por mi casa como quiero. No me gusta para mi hija, le ha hackeado el teléfono a mi hija...".

Albalá tenía también un as en la manga contra Chabelita, y en el polígrafo confesó que vio a Isa Pantoja siendo infiel a Alberto Isla, y que, aunque él no está detrás de las imágenes que se difundieron, sí es testigo de todo lo que pasó. También confiesa que cree que Alberto Isla sigue con la hija de Isabel Pantoja porque es un chollazo.

La última pregunta que le hicieron a Alejandro fue sobre sus relaciones con Sofía dentro del programa de Supervivientes. Le preguntaron si habían mantenido relaciones sexuales, a lo que el entrevistado contestó que no, mintiendo según el polígrafo.