Pilar Rubio, víctima de una "encerrona" de Pablo Motos en 'El Hormiguero'

Leo Harlem y Arturo Valls acudieron este miércoles a El Hormiguero para presentar el estreno de su película El mejor verano de tu vida. Aunque los invitados tendrían que haber sido los protagonistas de la noche, toda la atención recayó en Pilar Rubio y su reto semanal.

Esta semana, la colaboradora tendría que demostrar en directo su habilidad con un tirachinas y tendría como objetivo explotar un globo a cinco metros de distancia. Fue entonces cuando Pablo Motos quiso hacer la prueba aún más espectacular, lo que Pilar consideró "una encerrona en directo", y reducir la zona de impacto mediante un cristal. En el caso de fallar, el cristal se haría añicos. "Gana mucho en tensión, no me lo podrás negar", dijo Pablo entre risas.

👏🏻@PilarRubio_ supera el reto y además remata la acción dándole al globo a través de un cuadrado más pequeño #MejorVeranoEH pic.twitter.com/RagjIv4Uuh — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 27, 2018

Finalmente Pilar lo consiguió y el público rompió en aplausos: "¡No se ha roto! ¡No se ha roto!", gritó. Pero ahí no terminó todo, y el presentador añadió un nuevo espejo con un hueco aún menor: "Si haces esto ya lo petas". "¿Si no lo hago que pasa? Me voy deprimida yo a las vacaciones", contestó Pilar. "Por mucho que hayas practicado, las probabilidades de hacer esto son muy complicadas, porque depende de muchas cosas", explicó Motos. Al igual que el anterior, el reto también fue superado: "Vete tranquila este verano. Me dice estas cosas, pero luego también le gusta mucho la adrenalina y me pica para que le complique las cosas en directo", dijo el presentador intentando justificar la encerrona.