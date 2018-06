Ana Rosa Quintana se sincera sobre el "enfado" de Màxim Huerta

El programa de Ana Rosa ha vuelto a cerrar una nueva temporada, la decimocuarta, superando sus propios datos de audiencia volviendo a ampliar su ventaja sobre su inmediato competidor, Espejo Público. Ana Rosa Quintana dice adiós al espacio hasta septiembre y hace balance en Chic sobre sus planes en vacaciones, si tiene pensado jubilarse y nos desvela si ha hablado con Màxim Huerta tras su dimisión como ministros de cultura.

Pregunta: Cada día estás mejor, ¿cuál es tu secreto?

Ana Rosa: Es que tengo muy buena piel y también influye la adrenalina del trabajo, será por levantarme a las 5,30. Cuido la alimentación entre semana y los fines de semana y en vacaciones me doy permiso y procuro llevar una vida activa. Creo que también la mente hace mucho.

P: ¿No se te hace duro el madrugón?

AR: Levantarme temprano no. Lo que más me cuesta más acostarme pronto. Pero en casa ya hemos cogido la rutina. Intentamos cenar pronto y a las diez ya estamos todos en la cama.

P: ¿Has pensado en retirarte?

AR: No. Cuesta mucho dejar algo cuando todo va bien. Llevamos 14 años y este año hemos mejorado los resultados de los anteriores. Tengo un equipo maravilloso. Me he acostumbrado a esta vida.

P: ¿Piensas en la jubilación?

AR: ¿Eso qué es? -se ríe- No, no me pienso jubilar. Algún día tendré que dejar el programa pero seguiré haciendo cosas. Hay que mantenerse siempre activa.

P: ¿Qué planes tienes para las vacaciones de verano?

AR: Siempre tenemos el mismo plan. A los niños les gusta ir al mismo sitio y yo me dedico a descansar, a ser mamá, a ir a la compra, a la playa…

P: ¿Te ves como abuela?

AR: Es algo que me encantaría, pero yo no me meto en esas cosas. Soy respetuosa y creo que cada pareja tiene que hacer su vida.

P: ¿Has sufrido machismo a lo largo de tu carrera?

AR: Pues mira, la verdad es que no. No soy ejemplo para eso. Quiero decir, que he tenido la suerte de tener unos padres que siempre me han estimulado a hacer cosas. En el trabajo tampoco lo he sentido. Quizá lo he sentido más como empresaria, porque todavía es un mundo de hombres. Soy feminista, y creo en la igualdad de hombres y mujeres en el sueldo, en el trabajo, en la crianza de los hijos.

P: Este año has dejado de producir el programa y has cerrado tu revista

AR: No quería ni contratos ni compromisos a largo plazo. Necesitaba parar, ha sido un planteamiento de vida. Dedicarme más a mí y a mis hijos que son preadolescentes y quiero estar con ellos.

P: ¿Has podido hablar con Màxim Huerta?

AR: Por mensajes, pero está fastidiado. Claro, te levantas un día siendo escritor, al día siguiente ministro y luego ex ministro. Pero tomó la decisión correcta. Pero lo digo por él. Me parece que hubiera pasado por un calvario si no lo hace. Lo digo con todo el cariño. Tiene que estar fastidiado por que ha sido fuerte lo que le ha pasado. Creo que se equivocó y no sé si eso le ha enfadado.