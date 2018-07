Bronca en 'Espejo Público' con Fran Rivera por la frase de una colaboradora

Esta semana se supo que Cayetana Rivera, la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, había suspendido por segundo año consecutivo la selectividad y, por lo tanto, en septiembre tampoco empezaría la universidad.

Como todo lo que a su vida se refiere desde que cumpliese la mayoría de edad ha saltado a los medios, la difusión de esta noticia no habría sentado muy bien a su padre, quien posó con ella en la portada de la revista ¡Hola! para celebrar su 18 cumpleaños.

Y así lo demostró el martes desde el plató de Espejo Público. Francisco comentaba con sus compañeras que su hija pasará parte del verano de voluntariado en África y se mostraba orgulloso por ella. Sin embargo todo adquirió un tono muy distinto cuando la colaboradora Cristina Fernández hizo mención al suspenso de la joven.

Francisco Rivera no dudó en salir en su defensa: "Mi hija tiene derecho a elegir su vida y no tiene por qué estar la prensa pendiente de si suspende o no", aseguraba el torero que cargaba contra los medios que se habían hecho eco del asunto, a lo que Cristina Fernández respondía asegurando que es un personaje público y que su vida interesa.

"Ella no tiene la culpa de haber nacido en el seno de la familia que ha nacido con los apellidos que tiene. La prensa no tendría que estar pendiente de si estudia o no estudia o aprueba o no aprueba", continuó Fran, asegurando que el posado tras su mayoría de edad fue "para que no la persiguierais, para quitar ese foco mediático". La polémica entre compañeros continuó hasta que Fran, muy enfadado, advirtió a la periodista: "Tú como no sabes de lo que estoy hablando... Si Cayetana no hubiera salido en las portadas estaría peor. No tienes ni idea y no te lo voy a permitir", defendió el diestro. "Dentro de los derechos al honor lo voy a publicar y no es ilegal y lo voy a publicar. No es una falta de respeto", respondió Cristina por su parte.

"Estoy pidiendo respeto para que ella decida si quiere salir o no. Cayetana tiene que decidir, y de momento los medios no la dejan. Yo tengo una vida pública, pero los hijos muchas veces somos rehenes", argumentó Francisco en su favor y el de su hija, mostrándose tajante con el tema y confesando que "cuando salió en ¡Hola! decidí yo, no lo decidió ella".

En cuanto al polémico suspenso, Francisco se ha mostrado de lo más compresivo y asegura: "Cayetana tiene derecho a decidir si quiere ser actriz, cantante, periodista o abogado. Solo pido que se le ofrezca tiempo. No tiene culpa de estar donde está. Ella quiere estudiar. ¿Que es mala estudiante? Eso ya es otra historia, pero que la dejen".