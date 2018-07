Un año más, Joaquín Prat se pone al mando de El Programa del verano, tomando el relevo a Ana Rosa Quintana. Tras una temporada brillante de audiencias, el presentador de Telecinco hace balance con Chic sobre el secreto de Ana Rosa para seguir brillando año tras año, aclara el plantón de Camacho durante el efímero Ahora, la mundial y opina sobre la dimisión de antiguo compañero Màxim Huerta como ministro de cultura.

P: ¿Cuál es el secreto de Ana Rosa Quinta para ser líder año tras año?

J: Cercanía, piel y sensibilidad. Tiene un sexto sentido para acercarse al espectador.

P: ¿Es buena compañera?

J: Es la mejor. Durante mi trayectoria profesional he tenido jefes de todo tipo y siempre he aprendido de todos. Pero es que Ana también es mi amiga. Tiene unos mellizos de la edad de los míos que se han hecho muy amigos y al final, compartimos mucho tiempo fuera del trabajo. Además, es la madrina de mi hijo pequeño. Que la gente no piense que soy un pelota, fue idea de mi mujer.

P: Ya no es productora del programa, se puede decir que no es tu jefa directa.

J: Es que nunca fue mi jefa, porque mi contrato no es con la productora, es con Mediaset. También es eso, no tengo dependencia de la productora y eso te permite situarte en otro lugar.

P: Al quitarse ese peso de encima, ¿la notas más relajada?

J: Los compromisos de Ana le hacían trabajar toda la tarde. Ahora, efectivamente, está más relajada. Es como si le hubieran quitado un peso de encima. Con Ana siempre es fácil trabajar. Llevo diez años con ella y nunca he escuchado un grito. ¿Quién puede decir eso de su jefe o jefa? Incluso a mí me ha pasado con algún vídeo y luego pensaba: si no lo hace la dueña del cortijo, no lo hagas tú. Y eso es extrapolable a otra gente que ha pasado por el programa y yo les decía que Ana Rosa no lo haría.

P: Siempre te quedas sin vacaciones

J: Bueno, cogeré dos semanas hacia finales de agosto cuando ya está todo el pescado vendido.

P: ¿Por qué se terminó, Ahora, la Mundial? ¿audiencia o fallo en el planteamiento del programa?

J: Un programa se plantea como un experimento para intentar enganchar a la audiencia en el post partido desde otra perspectiva. No conectó con la audiencia y esto pasa en televisión. No ha funcionado y ya está.

P: ¿Fuiste consciente del gesto de Camacho?

J: No. Quizá habría que preguntarle a él por qué se quita los cascos y hace ese gesto. Quizá estaba cansado, porque le entraban muchos audios o porque sencillamente no le apetecía. He vivido muchas situaciones así, de gente que entra en el programa y dice algo inconveniente y tú lo tienes que capear de la mejor manera. Quizá yo me expresé mal. Quise incorporarles al debate, hacerles dos preguntas y así dar continuidad al programa.

P: ¿Se ha puesto en contacto contigo después del malentendido?

J: No, pero tampoco lo esperaba. No lo conozco, solo lo he saludado. Esto es como los que se dicen de todo en el terreno de juego... Sus razones tendrá.

P: ¿Has hablado con Màxim Huerta tras su dimisión?

J: No, le mandé un mensaje. Entiendo que necesita espacio y tiempo para situarse. Yo lo necesitaría. Le deseo lo mejor y siento mucho que haya sido así. Hemos tenido una relación personal y profesional excelente.

P: ¿Crees que hizo bien en dimitir?

J: Sí. Pero no se merecía esto.