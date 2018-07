Ana Guerra defiende su foto en bikini tras los ataques en 'Amigas y conocidas'

Ana Guerra está en plena promoción de su canción Ni la hora, un tema interpretado junto a Juan Magán que aspira a convertirse en uno de los grandes hits del verano. La exconcursante de Operación Triunfo visitó el programa Amigas y conocidas de TVE para hablar de su single y de su carrera musical, pero en un momento de la entrevista, la conversación estuvo demasiado centrada en una foto en bikini que la canaria colgó en Instagram el pasado fin de semana.

En el matinal de La 1 comenzó un debate sobre "las fotos ligeras de ropa en las redes" y si se trata de una reivindicación feminista o de un negocio. "Antes era impensable y también es verdad que todas las que salís [en redes sociales] sois muy monas. Pero de ahí a que eso sea una reivindicación feminista no, ¿no?", le preguntó Inés Ballester a Guerra.

La respuesta de Ana Guerra fue contundente: "Lo hago porque, primero, me flipa la foto. Veo que en esa foto hay arte y el trabajo de una persona, que además me la sacó uno de los bailarinas de la gira. Segundo, porque me da la gana y me siento muy cómoda subiendo estas fotos a redes. Estoy cómoda con mi cuerpo, me quiero a mí misma".

Twitter se llenó de críticas por el tono del debate, más empeñado en hablar del físico y de la foto de la cantante que de su música.

"Sabéis lo que es triste, que después de subir esa foto, eso sea la noticia". Me faltan manos para aplaudirte @AnaG_ot2017 #AmigasyConocidas — Cristina Gutiérrez💜 (@Crisss_gg) July 9, 2018

Que #AmigasYConocidas se tire más de 15 minutos debatiendo sobre las "Fotos ligeras en ropa" de su invitada, Ana Guerra (#OT2017), es alucinante. Y más cuando la gran mayoría de las profesionales de la mesa no ven adecuado que Ana suba fotos ligeras (en bikini) en redes. — M (@casasola89) July 9, 2018