El casting de 'OT 2018' cierra en Madrid con más de 16.000 aspirantes

Operación Triunfo, el fenómeno televisivo y musical del momento, busca a los candidatos de su nueva edición 2018, prevista para el próximo otoño. Los castings arrancaron el pasado 30 de mayo en Barcelona y tras recorrer nueve ciudades de la geografía española, la gira cerró en Madrid el 10 de julio. La cita comenzó poco antes de las 10 de la mañana y se presentaron 3.460 personas, todo a pesar del calor que azotaba la Ciudad Universitaria madrileña. La cola era tal, que en torno a las 14.00 h de la tarde los organizadores dejaron de repartir números para entrar.

En el ambiente se notaban los nervios y se respiraba mucha ilusión y ganas de convertirse en las nuevas promesas de la música española, pero solo los afortunados pasarán a la segunda fase, que tendrá lugar, previsiblemente, a finales de agosto o principios de septiembre. Los más impacientes comenzaron a hacer cola al amanecer, y es que el casting de Madrid fue tan multitudinario que la organización tuvo que habilitar un cuarto box para aligerar y poder ver el máximo número posible de aspirantes. En total, se han presentado alrededor de 16.000 personas en toda España, algunos incluso viajaron desde el extranjero.

El equipo estuvo capitaneado por la directora de casting y de la academia Noemí Galera, una de las grandes responsables de que la edición de 2018 tenga el mismo éxito que la anterior. "Estamos muy sorprendidos de la cantidad de gente que se está presentando y del talentazo que hay. Gracias a eso, nosotros seguimos haciendo este programa, porque si no hubiera tantísima gente que se presenta en cada casting, no podríamos conseguir 16 concursantes estupendos ni tendríamos un público tan maravilloso como el que tenemos", dijo Galera.

Noemí Galera

El éxito de la edición anterior fue desbordante, por eso uno de los grandes retos del reality es repetirlo, aunque son muy conscientes de la dificultad que supone. "El talento es indiscutible. Todo el mundo tiene en la cabeza a los 16 concursantes del año pasado y es inevitable que se les compare, pero nos gustaría que les dierais también una oportunidad a los nuevos 16, porque hay gente muy buena".

En su charla con la prensa no desveló ningún detalle del nuevo curso de OT porque confiesa haber estado muy centrada en el casting. "Yo llevo un mes y medio de gira por España y no sé nada, ni cuando empezamos. Creo que vamos a repetir todos los profesores del año pasado porque si algo funciona, ¿por qué lo vas a tocar? Dependerá también de las agendas de cada uno. Y si pudiéramos repetir el éxito sería la leche... pero está complicado".

A pesar de los miles de candidatos que pasaron por delante del equipo de casting, el funcionamiento era simple. Primero se les pedía cantar una canción, si el responsable lo pedía, podían llegar a cantar cuatro temas hasta que les rechazaran o les dieran su pegatina para la siguiente fase. Según Galera la artista que más ha escuchado en esta fase ha sido Amy Winehouse. "El año pasado fue la canción Aleluya. Nos cantan mucho Esta vez de Cepeda, que nos hace muchísima ilusión, o Con las ganas, de Zahara. También canciones que hemos cantado en las galas, pero muy variado no es. Este es un problema que tenemos, la elección del repertorio".

Amaia, Aitana, Miriam, Nerea y Ana se acercaron al casting de Madrid



Amaia, Aitana, Miriam, Nerea y Ana Guerra estuvieron presentes en el casting de Madrid para ejercer de ayudantes y animar a sus sucesores. Las cinco han conseguido hacerse un hueco en la música en mayor o menor medida, pero de lo que no hay duda es que sus fans las adoran y siguen allá donde van, prueba de ello las decenas de personas que se acercaron al casting solo para verlas.

¿Qué le diría Noemí Galera a los que se quedaron fuera del casting? "Si esto es lo que realmente quieren en la vida, OT es un programa que dura tres meses, tu amor por la música dura toda la vida. Lo que tienen que hacer es formarse y seguir luchando. Esto es un trampolín, un atajo para llegar, pero hay muchísimas maneras de hacerlo. Hay cantantes que se han presentado a OT y que no los hemos cogido pero han triunfado. Que lo sigan intentado, que no crean que no valen porque a lo mejor no han tenido un buen día o no lo hemos tenido nosotros, y eso no significa que no valgan. El que quiere, que insista".