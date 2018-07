Críticas a Juncal Rivero por sus comentarios sobre las modelos 'curvy'

Juncal Rivero reapareció en televisión en Viva la vida, el programa de Telecinco de Toñi Moreno, para hablar de su próximo puesto de directora del certamen Miss y Míster España, que regresará en 2019 tras siete años de parón. La entrevista iba por buen camino hasta que la presentadora sacó el tema de Miss América, el concurso de belleza que ha decidido suprimir su desfile en bikini.

"Me parece que lo que han hecho los americanos es un atraso. Me parece más machista que lo contrario, si las mujeres estamos queriendo siempre salir en mini falda y que un señor no nos mire mal, ¿por qué no podemos salir en bañador? Lo que no entiendo es por qué no se puede salir en bañador en un certamen de belleza, donde lo que estás valorando… Un certamen de belleza es un certamen donde se valora la estética. Si quitamos los bañadores de aquí, ¿los vamos a quitar de las pasarelas internacionales, de los carnavales ?", defendió la exmiss España.

Precisamente, Moreno le preguntó por los nuevos conceptos de belleza que existen en la moda, como la estética curvy, que ha conseguido hacerse un buen hueco en la industria. La presentadora le mostró una foto de una modelo de tallas grandes y Juncal aseguró que tiene un problema de sobrepeso. "Hay mucha gente que se identifica con su cuerpo, pero siendo sinceros, y el público es muy sabio, hay que decir que esta chica tiene un problema de sobrepeso. Este es uno de los principales problemas de este país, la obesidad, no la anorexia", dijo.

Las críticas en Twitter no tardaron en llegar y muchos usuarios la acusaron de anticuada, gordófoba y superficial.

Juncal Rivero siendo gordófoba en #vivalavida117 y Toñi cortándole el discurso asqueroso para que deje de dar vergüenza ajena — Cati Catarsis (@Catarsiis) July 14, 2018

Te estás luciendo Juncal Rivero. Abre un poquito la mente y avanza, que vives 20 años atrás. #VivaLaVida117 — Virginia Anguita (@VirginiaAnguita) July 14, 2018

Ay, no me está gustando nada la entrevista de Juncal Rivero. Está dando un mensaje indirecto de superficialidad.#VivaLaVida117 @VivaLaVidaT5 — Estela Rodríguez (@EstelaRM1997) July 14, 2018

Que vergüenza me está dando este programa. Es increíble escuchar las opiniones de Juncal Rivero... entre otras comparando las modelos curvy con la obesidad. No le haces ningún favor al mundo yendo al tv a dar ese tipo de opiniones #vivalavida117 — María Morón (@maria_mmh) July 14, 2018

Juncal Rivero se defendió en la misma red social y criticó a aquellos que la llamaron "desinformada".

Ante los mensajes recibidos sobre mi comentario hoy en tv sobre una molelo "curvy" instagramer donde digo que esa mujer es obesa y que no se debe dejar como ejemplo de persona sana, teniendo en cuenta que es uno de los grandes problemas de este País y me acusan de desinformada.. pic.twitter.com/KoVu4ojoiq — Juncal Rivero (@JuncalRivero) July 14, 2018