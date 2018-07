Laura Escanes se suma al último (y peligroso) reto viral

Este verano ya tiene su nuevo reto viral: el In my feelings challenge. Consiste en poner a todo volumen el último éxito del rapero Drake, salir del coche, bailarlo mientras el vehículo está en marcha y colgar el momento en las redes sociales. No tiene mayor misterio pero se ha convertido en un auténtico fenómeno llegado de Estados Unidos. Famosos como Millie Bobby Brown o Will Smith ya lo han practicado al otro lado del charco, y ahora ha llegado a España.

Laura Escanes ha sido una de las primeras en sumarse al reto. Con un top azul y un pantalón corto a juego, la influencer se mueve al ritmo de la música demostrando un gran talento para el baile y el twerking.

Algunos se atreven a hacer el reto de moda sin que haya nadie al volante, dando lugar a situaciones peligrosas aunque divertidas.