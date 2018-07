Piden el boicot a Telecinco tras la polémica entrevista de Toñi Moreno a Juan José Padilla

El torero Juan José Padilla fue uno de los invitados estrellas este domingo en el programa de Toñi Moreno, Viva la vida. El diestro hizo su primera aparición en televisión tras la violenta cogida que sufrió el 7 de julio en la plaza de toros de Arévalo y que le arrancó parte del cuero cabelludo.

Tras la cogida, el torero recibió 45 puntos de sutura en la cabeza tal y como contó a Toñi en su programa. "Esto es el tributo que pagamos los toreros. El que se viste de torero corre el riesgo de salir cogido, pero también la gloria de triunfar y salir a hombros", aseguró. Y continuó hablando de la brutal cornada: "Me impresionó ver las caras de los compañeros. Rápidamente me di cuenta de que tenía el cuero cabelludo en mi mano y aquello impresionó. Me querían llevar en volandas a la enfermería, pero yo prefería ir por mi propio pie".

También tuvo unas palabras para su mujer, a la que considera "imprescindible" en su vida y no dudó en debatir con Toñi sobre lo controvertido de su profesión: "No entro al trapo en estas cosas. Me llena muchísimo más la parte positiva, la gente que admira y respeta el mundo del toro. Ese otro tipo de personas. He sentido incluso en la calle algún atrevido que me ha provocado, incluso con mi familia, pero me he cruzado de acera". "Lo que buscan es una provocación y que seamos los toreos los agresivos, cuando realmente demuestran ellos las agresividades. Pero quiero que entendáis también que esto es una cultura forjada a través de los tiempos y que mueve un sector socioeconómico muy importante, del que vive muchísima gente". Por su parte, Toñi le confesó que no puede ir a ver una corrida de toros porque piensa "que el toro está sufriendo".

La entrevista de Padilla en Telecinco no agradó a todo el mundo y ha desatado la ira de los antitaurinos que, a través de las redes sociales, han pedido el boicot a Telecinco y a Viva la Vida. "Padilla, el asesino de animales, falangista, en Telecinco y Viva la vida. Boicot al programa, apagón. No hay que darles audiencia si patrocinan el maltrato animal y el fascismo", escribió uno de los usuarios.