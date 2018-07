Público y colaboradores abandonan el plató de 'Salvame' al sentirse engañados

Sofía Suescun se ha convertido en la protagonista del verano por el circo amoroso que la rodea desde que comenzó su aventura en Supervivientes. A su alrededor orbitan cada vez más hombres que tratan de hacerse un hueco en televisión, como sus exnovios Iván González y Hugo Paz, que hablaron del polígrafo que destapó todas las mentiras de la navarra en Sábado Deluxe.

En la tarde del lunes, Iván González contó al público y los colaboradores de Sálvame que, en una ocasión, la ganadora de Supervivientes 2018 se presentó semidesnuda en su habitación de hotel, aunque ella ya aseguró que fue al revés. Esta confesión no le gustó nada a Hugo Paz, pero tampoco le sorprendió: "Estando conmigo le ha metido caña a Iván, a Suso y a más gente".

Tantas historias de rupturas, reconciliaciones, coqueteos, deslealtades y habitaciones de hotel terminaron con la paciencia de los colaboradores, sobre todo con la de María Patiño, que decidió abandonar el plató. "No puedo más. No voy a soportar una tomadura de pelo más", dijo, a lo que Iván contestó: "María se piensa que todos estamos compinchados y estamos mintiendo". "Me voy porque esto es una pandilla. Hugo e Iván son amigos desde pequeñitos (...) Aquí hay una intención de tomarnos el pelo y marearnos", le dijo a Paz Padilla.

Ante este "engaño", la presentadora animó a abandonar el plató a todo el que se sintiera engañado. "Quien no se crea lo que están contado Hugo Paz e Iván González puede abandonar el plató". Todos los colaboradores, menos Rafa Mora, se fueron del plano, incluida buena parte del público. "Los operadores (de cámara) también podéis iros. Dejad un plano fijo y yo busco el pilotito", aseguró divertida Paz haciendo enfadar al director, que le gritó ante la estampida que provocó en pleno directo.