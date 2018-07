David Bustamante manda un mensaje envenenado tras ganar 'Bailando con las estrellas'

Once galas después de lanzarse a la pista de baile, David Bustamante se proclamó este martes ganador del talent show Bailando con las estrellas de TVE. El cántabro y su compañera de baile Yana Olina tuvieron que enfrentarse a sus compañeros Manu Sánchez y Patry Jordán, que no se lo pusieron nada fácil.

Cada una de las parejas finalistas tuvo que realizar tres bailes: uno elegido por el jurado, otro por ellos mismos y un tercero de estilo libre. David Bustamante y Yana Olina se decidieron por un tango, un chachachá y un baile freestyle a ritmo de "The Phoenix". Patry Jordán y Rubén Salvador demostraron que siguen dominando el jive, su gran destreza con el vals y eligieron "Like it" para su estilo libre. Manu Sánchez y Mireia Arizmendi se lucieron con un pasodoble, se enfrentaron a un fox y eligieron la canción "A lovely night" para su estilo libre.

Fue el público el que decidió que David Bustamante se alzase con el título con más del 50% de los votos. Un apoyo que el cantante agradeció: "Muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado ahí siempre, durante 17 años y a los que os habéis ido uniendo. Gracias por estar ahí y permitirnos hacer un espectáculo blanco, que la televisión atraviesa unas horas muy malas". Un mensaje que muchos usuarios de las redes sociales identificaron como un dardo envenenado a Telecinco, cadena con la que el cantante no tiene buena relación tras su separación de Paula Echevarría.

Por su parte, Yana centró sus palabras en su compañero y el resto de bailarines: "Gracias a todo el equipo y, sobre todo, a mi compañero porque me ha permitido llegar hasta aquí".