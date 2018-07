Frank Blanco la lía con un desafortunado tuit sobre Demi Lovato

La recaída de Demi Lovato en las drogas se ha convertido en uno de los temas de momento y su ingreso en el hospital por sobredosis tiene muy preocupados a sus fans. Es por esto que Frank Blanco decidió mandarle un mensaje de apoyo a través de Twitter, pero sus palabras, según él, no se han interpretado bien.

"Buenos días a todos menos a Demi Lovato", escribió horas después de que saltara la noticia. Las reacciones no se hicieron esperar. "Un poco de empatía con las enfermedades mentales y la adicción"; "deberías enviarle todo el apoyo porque nadie sabe por lo que ha debido pasar"; has perdido un espectador, apago la tele cada vez que te vea, me parece de poca vergüenza lo que has dicho. Y si piensas que eso es humor, míratelo bien", fueron algunos de los mensajes que le dedicaron sus seguidores.

Buenos días a tod@s menos a @ddlovato — Frank Blanco (@Frank_Blanco) July 25, 2018

Ante la cascada de críticas, el presentado de Zapeando decidió dar una explicación. "Definitivamente mi tuit anterior dando los buenos días a todos menos a Demi Lovato se ha interpretado de la peor manera. Saludo así habitualmente, mis seguidores lo saben, en la mayoría de casos es un saludo de afecto y simpatía. Lamento que se haya entendido tan mal. Disculpadme", escribió.

"Como aclaración, ayer martes di los buenos días a todos menos a Kurt Elling, un cantante de jazz número 1 al que vi en concierto en Sancti Petri y con el que flipé. de ahí mi tuit, por admiración. En el caso de Demi Lovato ha sido como muestra de apoyo y estupefacción, nada más", aclaró para finalizar.