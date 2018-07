Los mensajes de Julio Ruz a Lydia Lozano a espaldas de María Jesús Ruiz

No es la primera vez que Julio Ruz se ve envuelto en una historia en la que se incluyen intercambio de mensajes cariñosos con otras mujeres que no son María Jesús Ruiz. Durante la estancia de la miss España en Supervivientes, fueron varios los testimonios que aseguraban que el empresario habría intentado seducir a chicas a través de las redes sociales. Esta semana, Cristina Ruiz, concursante de Mujeres y Hombres y Viceversa, se sumó a esta lista de mujeres asegurando que ha "tonteado" con Julio a espaldas de la modelo.

Pero su testimonio no fue lo más destacado de la tarde, pues según la colaboradora Laura Fa, Julio Ruz también habría querido seducir a una de las colaboradoras de Sálvame: Lydia Lozano. Laura explicó el 'modus operandi' del empresario para "ligar con mujeres" y que denominó el "método Julio Ruz": una especie de "pesca de arrastre" con la que Julio va lanzando "sus redes" a diversas personas, "porque, al final, alguna cae"."Envía mensajes donde muestra un interés constante, y se muestra muy cariñoso y cercano. Es constante a ver si así algún día suena la flauta".

"Tengo un mensaje muy cariñoso de cuando me desmayé en uno de los debates. Él se preocupó por mí, mandándome un mensaje", reconoció Lydia. La periodista aseguró que nunca lo interpretó como un gesto de acercamiento a ella, pero Fa desveló que Lozano habría estado recibiendo otros mensajes del empresario. Uno de ellos rezaría: "Qué guapa sales hoy por la tele". María Patiño defendió a su compañera asegurando que "Lydia no entra al trapo y no existe constancia de que le siga el juego".