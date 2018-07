Pedro García Aguado pone en su sitio al "jeta" y "machote" de Pedro Sánchez

El polémico viaje de Pedro Sánchez al FIB en el avión presidencial sigue generando reacciones. Esta vez ha sido Pedro García Aguado (Hermano Mayor) el que ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno a través de su cuenta de Twitter. Todo comenzó con un tuit del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en el que criticaba la hipocresía de Sánchez con respecto a los presupuestos generales del estado: "El PSOE intentó tumbar los presupuestos 2018 pactados por Ciudadanos y el Gobierno anterior que han conseguido la subida de pensiones, y Sánchez se pone a anunciarlo después de haber votado en contra y como si fuese decisión de este gobierno interino. Sin pudor".

El ex jugador de waterpolo estalló contra Sánchez y escribió: "He conocido personas con la jeta muy dura, pero lo de este tipo es de récord. ¡Qué jeta tienes tocayo!", publicó. Horas más tarde, volvió a pronunciarse con otro tuit haciéndose eco de una noticia de Libre Mercado que señalaba que 469.900 españoles han encontrado trabajo entre abril y junio. ¡Ojo, que esto se lo apunta mi tocayo Pedro Sánchez, ya veréis!», vaticinaba.

He conocido personas con la jeta muy dura, pero lo de este tipo es de récord. Qué Jeta tienes tocayo!!!! @sanchezcastejon https://t.co/bDdtvkykJi — Pedro García Aguado (@pgaguado) July 26, 2018

Ojo que esto se lo apunta mi tocayo. @sanchezcastejon ya veréis! 🤪 https://t.co/AVBob18KN9 — Pedro García Aguado (@pgaguado) July 26, 2018

También se refirió a los problemas surgidos durante las últimas horas en la valla de Melilla: "Vaya, ¿y de estos nadie habla en los medios?", se preguntó. "Mira, Pedro Sánchez, si vas de bueno, hay que serlo con todos y ayudarles ya que les has dicho que eran bienvenidos, y lo son. Esta medalla no te la pones también". "¡Mira lo que has conseguido, machote!".

Vaya y de estos Nadie habla en los medios? Mira @sanchezcastejon si vas de bueno, hay que serlo con todos y ayudarles ya que les has dicho que eran Bienvenidos, y lo son. Esta medalla no te la poned también, mira lo que has conseguido machote! https://t.co/OFbJE9z381 — Pedro García Aguado (@pgaguado) July 26, 2018

Este viernes, Pedro García Aguado concluyó la polémica con un tuit en el que se disculpaba con el presidente por la dureza de sus palabras, pero asegurando que sigue sin estar de acuerdo con su forma de hacer política.