Toñi Moreno se enfrenta por primera vez a su polémica con Teresa Campos

Un año después de comenzar su andadura televisiva en Telecinco, Toñi Moreno se pronunció este sábado sobre su supuesta mala relación con María Teresa Campos por el precipitado final de Qué tiempo tan feliz. Desde que empezó Viva la vida, la presentadora había intentado evitar las comparaciones con María Teresa y la desavenencias que habrían tenido tras el cambio en la parrilla de la cadena.

"Para mí Teresa Camposes mi maestra. Yo me trasladé a Madrid porque su hija menor, Carmen Borrego, me propuso ser la coordinadora de actualidad de un programa. Y es que la primera oportunidad en Madrid me la dieron Carmen Borrego y Teresa Campos", comentó Toñi Moreno.

Para zanjar el tema, también dejó claro que ella no había llegado "para sustituir a nadie porque su programa se acabó. Hubo unos meses en los que no se emitió nada y llegó éste, que es otro programa. Me llamaron y estoy muy agradecida".