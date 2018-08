David Bustamante cancela un concierto tras ser apedreado

El cantante David Bustamante vivió el pasado jueves una mala experiencia sobre el escenario. Ocurrió en Elche, durante uno de los conciertos de su última gira. El participante de Bailando con las estrellas y ex de OT recibió dos pedradas lanzadas desde el público.

Un suceso que no trascendió a la prensa hasta ahora, pero que finalmente se ha filtrado. Pese a que nadie del equipo de Bustamante, o él mismo, resultaron heridos, lo cierto es que la situación podría haber acabado mucho peor.

Bustamante encaraba la parte final del concierto cuando dos piedras impactaron en el escenario. El cántabro decidió entonces abandonar el escenario para que su equipo alertara a los causantes de que, si se repetía, el concierto se cancelaría por razones de seguridad.

Bustamante agradece a Elche | Instagram

Después, Bustamante regresó al escenario para cantar una última canción, "El aire que me das", pero no cantó las otras dos programadas, "Devuélveme la vida" y "Feliz", y por supuesto no realizó ningún bis.

Una vez finalizada la actuación se fue del escenario sin despedirse, cosa que sí hizo más tarde vía redes sociales. Un detalle que agradecieron muchos fans comprensivos con el brusco adiós, dadas las circunstancias.