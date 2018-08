Hay un gag recurrente en Paquita Salas con El secreto de Puente Viejo (hasta Lidia San José consigue un papel en la segunda temporada). La cosa empieza en un episodio de la primera, cuando los responsables de la ficción de Antena 3 y Boomerang creen que no pueden contratar a uno de los actores a los que Paquita representa en su agencia. La razón es que está "pasadito de pluma". La reacción de Paquita: "Que se le sube mucho de pluma, ¿Qué hago? ¿Le bajo la pluma? Ha habido maricones toda la historia de la humanidad. ¿No puede haber maricones en Puente Viejo? ¡El secreto de Puente Viejo! ¡Pues ese es su secreto!".

En la serie de los Javis todavía se toman estas cosas a chufla (aunque sin pasarse). Jungle Cruise, basada en una atracción de Disney y dirigida por Jaume Collet-Serra, es la nueva superproducción de la multinacional. Dwayne Johnson y Emily Blunt son los protagonistas (también salen Dani Rovira y Quim Gutiérrez). Jack Whitehall hará el papel de un gay con mucha pluma. Pero igual que ha pasado con Paco León como transexual en La casa de las flores, parece que eso no es kosher. De homosexual con pluma tiene que hacer un homosexual con pluma. Para eso es el primer homosexual abiertamente gay de Disney.

¿Qué pensará de esto Paquita Salas? De momento, Omar Sharif Jr., que es nieto del senior, se ha quejado:"¿En serio, Disney? ¿Tu primer gran personaje gay será interpretado por un hombre blanco y hetero que perpetúa los estereotipos? ¡Suspenso! Esto debería hundirse". Y así un montón de ofendiditos más. Pero, hombre, en el caso de lo de los transexuales entiendo que no les importa que los que no lo son los interpreten siempre y cuando a los que lo son no siempre les den papeles de transexuales. ¿Pero homosexuales? No creo que vayamos a cambiar la tradición de que homosexuales hagan de heterosexuales ¿Por qué no iba a seguir pasando también al revés? Cuando el otro día preguntaron a Fernando Savater en El Mundo por el consentimiento explícito, contestó: "Hay un grupo de neuróticos que le ha dado por, por...No tengo una palabra suficientemente fuerte para despreciarlos. Llamo a los jóvenes a que se rebelen contra la dictadura del puritanismo estupidizante con excusa feminista. Y me alegro de que por edad ya no me toque". Pero no sólo hay un puritanismo. Y la excusa no es sólo feminista. Es la excusa LGTBI+. Es cualquier excusa. Muchas veces razonables. Otras, no tanto. Tal como estamos, quizá dentro de unos años resulte inconcebible a la mayoría de la sociedad (esto da miedo) que un señor heterosexual interprete a un homosexual con pluma. Que esa apropiación (no sé si cultural o qué) sea inconcebible. Supongo que será una época sin armarios, lo que todavía da más miedo.

Escuchaba en la tele al portavoz de la autoridad costarricense dando noticia de que habían detenido al asesino de la española que salió a correr fuera de su hotel. Y que las pruebas de ADN habían sido positivas. Decía que "La saliva del asesino había sido encontrada en las mamas de la víctima". Los sucesos se habrán descontrolado en cuanto a la información que dan los matinales y los periódicos, pero aquí las autoridades policiales no dicen esas cosas en las comparecencias públicas. En eso sí hemos mejorado. Igual que ya no se publican fotos de muertos o heridos en un accidente de avión (como aquellas de Los Rodeos en Interviú). En otras cosas vamos a tugurios poscalvinistas. Me parece más serio Omar Sharif senior en Top Secret dando al vendedor ciego de "artículos de coña" un zurullo de broma que se le había caído. "¿Zurullo? Yo no trabajo ese artículo". Los artículos de coña ahora están por todos lados. Y ya sé que estoy dando pie a que me digan que el mío el primero. Claro.