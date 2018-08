Jesús Manuel Ruiz se va para siempre de 'Sálvame'

El colaborador Jesús Manuel Ruiz se va por decisión propia de Sálvame. Una decisión permanente de la que dice sentirse muy orgulloso, ya que tiene un motivo "buenísimo" para ello.

La bomba cayó en medio de una discusión con Rafa Mora: "Te voy a dar las gracias porque me has ayudado a aprender de este oficio", dijo con ironía. Y a continuación aseguró haber "tomado una decisión. Yo me voy con tu aprendizaje y yo espero que tu aprendas un poquito de los compañeros que se quedan".

Sobre los motivos, eso sí, no explicó demasiado. "Muy pronto os enteraréis del motivo de mi salida", añadió, muy enigmático.

Ruiz aseguró que la decisión es definitiva y no hay vuelta atrás, y que se va "con un camión de compañeros" y muchos amigos hechos durante la experiencia. Lydia Lozano apoyó a su amigo y señaló que, efectivamente, "se va por algo bueno".