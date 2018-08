El próximo Gran Hermano VIP está a la vuelta de la esquina y por ello ya empiezan a confirmarse los próximos inquilinos de la famosa casa de Guadalix. Si Mónica Hoyos fue la primera concursante que se anunció el pasado sábado, ahora es el humorista Ángel Garó el que se une a la lista, seguido de Chabelita, que por fin ha cerrado el trato con el grupo.

Ángel ha realizado varias apariciones en la pequeña pantalla y se dio a conocer en los noventas gracias a sus imitaciones, shows y apariciones en Un, dos, tres, Noche de fiesta o Risas y estrellas. En los últimos tiempos y tras permanecer una temporada alejado de los focos, hemos podido verle en otro registro televisivo después de que se difundiesen sus relaciones íntimas y acusaciones de malos tratos contra su expareja. En los últimos meses hemos podido verle en programas como Ven a cenar conmigo o en los platós de Sálvame.

Garó y Chabelita | Archivo

Su próximo reto será demostrar que es la única persona que merece el maletín, pero no lo tendrá nada fácil. Si por algo se caracteriza Ángel Garó es por contar con una personalidad de lo más fuerte, un factor que puede jugarle una mala pasada o ser su as bajo la manga.

Chabelita confirmada

Además, Chabelita ingresará en la casa después de que sus negociaciones hayan, tras no pocos vaivenes, llegado a buen término. Pese a que su nombre surgió en primer lugar, lo cierto es que no había nada firmado, y la foto difundida la semana pasada con un miembro de La Manada (y los pleitos que generará de ella con la cadena) no ayudó en absoluto a cerrar el trato. No obstante, Chabelita también participará en esta sexta edición de Gran Hermano VIP.

La fecha prevista para el estreno de esta nueva edición, que correrá a cargo de Jorge Javier Vázquez, será el próximo 13 de septiembre y, a la espera de conocer el resto de concursantes que convivirán con Mónica Hoyos -cuya polémica se ha convertido en la telenovela del verano- y con Ángel Garó, algunas revistas y programas ya han hecho sus quinielas.

Por confirmar quedan nombres como los de Oriana Marzoli, Bárbara Rey o Carmen Gaona, entre otros. Por su parte el programa Socialité apuntaba a Logan, Tamara Falcó o Sofía Suescún como posibles participantes.