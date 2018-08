Un furioso Kiko Matamoros ajusta cuentas con todos (menos dos) en Sálvame

Kiko Matamoros se despachó el miércoles con todos sus compañeros de Sálvame. El colaborador se siente traicionado por los demás integrantes del elenco después de que saltase la noticia de su separación de Makoke, y en concreto, con todos los comentarios vertidos al respecto a lo largo de dos semanas.

En concreto, Kiko arremetió contra todos aquellos que pronosticaron que habría exclusiva de ella, cosa que no se ha producido (al menos esta semana). Solo se salvaron, a este respecto, Kiko Hernández y Mila Ximénez.

Nada de esto evitó, no obstante, que Kiko Hernández asegurase que la participación de Makoke en el inminente Gran Hermano VIP estaba cerrada casi totalmente, en un 90%, pese a la negativa de Kiko de que hubiera beneficio económico de por medio.

Ya ha pasado un tiempo prudencial, decidme dónde están las exclusivas. Tenéis que demostrar lo que decís. Me molestó esa actitud en general y me dolió todo en general. ¿Cuándo he venido yo aquí a mentir?

Kiko arremetió contra todos. En primer lugar contra Lydia Lozano, a quien acusó de querer beneficiarse económicamente de unas imágenes donde supuestamente se les veía a él y Makoke. "No les di credibilidad y no se lo he dicho a nadie", contestó Lydia, negando la mayor.

El defensor de la audiencia de Sálvame también trató de resolver lo suyo con Gema López. "A mí me han dicho que tú, Gema, bien que vendes tus exclusivas en la playa", dijo a una colaboradora igualmente enfurecida: "Si te crees que con esta entrada triunfal que has hecho me vas a callar lo llevas claro, Matamoros. Voy a opinar lo que me dé la gana y, si no te gusta, nos mandas a la mierda".

También tuvo sus más y sus menos con Chelo García Cortés, a quien acusó de mandarle un mensaje cariñoso el miércoles en el que saltó la noticia de la separación en la revista Lecturas, y al día siguiente decir lo contrario. "Me mandó un mensaje de apoyo y dice que me cree, y el jueves empieza el gazpacho. Dijiste que mi ruptura olía a montaje, que tu opinión había cambiado porque parecía que había interés económico detrás".

Por último hubo bofetadas para María Patiño. Ella, no obstante, contestó a su compañero con contundencia. "Discutir con ellas es lo más fácil que podías hacer. Aquí todos hemos dudado sobre los motivos de tu separación y hay que saber aceptar las opiniones".