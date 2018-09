Todo lo que no sea meter en la casa de Gran Hermano VIP a Pilar Gutiérrez (la señora franquista) y a Cristina Fallarás me sabe a poco. Demasiada distancia tienen en sus enfrentamientos en Ya es mediodía, el programa de Sonsoles Ónega. Las querría más cerca. Tirándose a Franco a la cabeza. Y seguro que ganaba Pilar. Todavía podían hacer un reVIP para ellas solas. Un VIP a VIP. King Kong contra Godzilla. No voy a detenerme en lo que significan las palabras, seguramente porque vienen cargadas de ironía. Ahí estaba Hotel Glamour (luego llamado Hotel Glam por problemas de derechos). Y lo de VIP. Pues ya saben, más que nada es para diferenciarlo del de gente desconocida del todo. En el VIP hay unos cuantos a los que todo el mundo conoce, otros que son conocidos en Telecinco y otros de cuya existencia no teníamos noticia.

Este jueves empieza el reality y nos han contado que Makoke ganará 20.000 euros semanales. A no ser que vaya a soltársele la lengua, y a la vista de su entrevista con Toñi Moreno no lo parece, es difícil entender ese caché. Sobre todo, que Chabelita Pantoja cobre menos (18.000). Ella sí podría quejarse de la diferencia salarial entre hombres y mujeres ya que Kiko Rivera se embolsó 10.000 euros al día. ¿Pero qué tiene su hermano que no tenga ella, salvo tatuajes? Cualquiera tiene el mismo interés. Ninguno. También es verdad que Makoke y Chabelita pueden estar guardándose cosas que decir si quieren aguantar semana y el sueldo. Con respecto a Makoke, en ‘Sálvame’ están calentando su participación. Hasta han resucitado a Vicente Patuel.

Que Ángel Garó, Oriana y Aramís Fuster estén encerrados en el mismo sitio es una buena noticia para los que estamos fuera. Porque nos sentimos a salvo y porque pueden proporcionar buenas escenas de manicomio. Pero GHVIP es como un melón y lo mismo sale bueno que malo. Las expectativas no suelen ser buenas (acuérdense de Bibiana Fernández en Supervivientes, que fue tan mueble como Rosa Benito en GHVIP cuando antes había ganado Supervivientes). Pero, qué quieren, a Aramís la hemos visto hablar con su madre muerta. "Qué ganitas tengo de verte" (Aramís). "Hola, nena, ¿cómo estás?" (Aramís haciendo de su madre). "Muy solica sin ti". La madre también le respondía alguna vez en catalán. Aramís le explicaba la situación política catalana. Y se sorprendía con la actitud de su madre: "No entiendo que seas tan catalana habiendo nacido en Murcia". Por supuesto, fue en ‘Sálvame’, igual que el día que Ángel Garó habló consigo mismo. Pero quizá sin esas mentes pensantes de ‘Sálvame’ no nos entretengan tanto.

Gran Hermano VIP se emitió por primera vez en 2004 y luego en 2005, pero hubo un hueco hasta 2015, el año de Belén Esteban. Fue porque casi la obligaron pero cumplió perfectamente con su obligación. No sólo ganando sino proporcionando memes, con pijama o sin pijama de El Corte Inglés, de aquí a 20 años. Esa edición tuvo una media de 3.989.000 espectadores cada gala (el nombre es espantoso, pero se llaman así).

TVE anunció que Cuéntame volvía también el jueves 13 de septiembre con la segunda parte de la última temporada, que había dejado colgada en marzo. Pero se han echado atrás, retrasan el estreno una semana y endilgan un especial con Roberto Leal. Enseñará el set del rodaje y cómo se rueda un capítulo. Fascinante. Si es que te obligan a mirar a Ángel Garó. Lástima que tampoco haya entrado Bárbara Rey. Por dinero y porque de lo importante no puede hablar. Lástima que tampoco haya hecho un ‘Epílogo’ con Begoña Aranguren para emitirse después de su muerte.