Tras muchas semanas de preparar el terreno y dejar que goteasen los nuevos concursantes a los medios, comenzó la nueva edición de Gran Hermano VIP. Les resumimos el show en algunas claves que iremos actualizando a lo largo de la noche.

GH empezó yendo al grano: Jorge Javier Vázquez no tardó ni treinta segundos en ceder la palabra a Kiko Matamoros, que se declaró "esperanzado" porque su expareja Makoke, concursante estrella de la edición y, de postre, la menor pagada, se "oxigenase de todo lo que se está diciendo". Kiko se refería, naturalmente, a su separación y el posterior descubrimiento esta misma semana de la existencia de una negada tercera persona. La de ambos va a ser una de las principales historias de la edición, no lo duden.

Jorge Javier sale al escenario | Telecinco

Ni camas, ni agua corriente ni tampoco baño. Este año la casa de Gran Hermano carece de lujos y los concursantes tendrán que "currárselo". El grupo, por tanto, tendrá que ocupar sus primeros días en la casa en arreglar lo que ahora mismo es una granja de animales. Las pruebas estarán relacionadas con cuidar de los animales, como en esa aplicación Farmville a la que juegan enfermizamente.

Y acuérdense de esta frase: "Van a toparse con su pasado", anticipó Jorge Javier como uno de los elementos temáticos de esta sexta edición VIP. Eso quiere decir una cosa en el caso de la hija de Isabel Pantoja: Chabelita y su madre biológica. ¿O será alguno de sus abundantes ex? El caso es que la chica demostró ser una vez más un verdadero rollo. Con Aramís habiendo enseñado lo suyo, la camiseta de su madre al estilo Extremoduro se quedaba ya muy corta.

La sección del programa dedicado a Aramís Fuster puso por fin el VIP a Gran Hermano. Y lo hizo para siempre, grabando a fuego en la audiencia una imagen indeleble de lo que Jorge Javier denominó "su chumino". En efecto, la médium enseñó ¿involuntariamente? la entrepierna cuando se recogió el vestido para entrar en la casa, ya que como ella misma explicó, nunca lleva bragas. Pero nos referimos a la conversación entre Jorge Javier y ella, un episodio digno del primer Almodóvar y Cuentos Asombrosos, con la experta en ocultismo comiéndose un yogur mientras recitaba su currículum, pactando con Jorge Javier alargarle el pene a distancia y asegurando que se acostó con Obama. "Ya no hablo catalán por motivos personales", remató la médium de manera enigmática. Las redes ardieron bien pasada la medianoche.

Para ser la máxima autoridad en ocultismo, se le ha visto todo. #GHVIPGala1 pic.twitter.com/rd1bmmvPSV — Eurotubers (@eurotubers) 13 de septiembre de 2018

Oriana y el burro cariñoso | Telecinco

¿Se acuerdan de Fresita y la vaca? Pues ahora Oriana y el burro. La primera presentación fue para la "supermegacompleta" Oriana Marzoli, tronista ascendida a gran hermana previo paso por Supervivientes, donde duró cuatro días. Oriana se vacila hasta a sí misma y entró en la casa de Guadalix con ganas de convertirse en la nueva Sofía Suescun. "Entra, tía, y enjoy", dijo Jorge a la primera concursante en entrar en la casa. Dentro a la rubia le esperaba una sorpresa que le llevó a gritar "qué cojones es esto". La casa no era tal cosa sino una granja con gallinas, un avestruz que la persiguió por una sala y hasta un burrito en busca de cariño. Y no, no nos referimos a su ex Tony Spina, al que metieron en la casa a ver si se enciende algún fuego a la venezolana.

Miriam Saavedra y Jorge Javier | Telecinco

Podrían escupir a Mónica Hoyos, y no hablamos de Miriam Saavedra. La organización tuvo la gran idea de juntar a ambos seres en una misma habitación, y nos referimos a Mónica y una llama. Una llama, sí. Lo de que Saavedra, a quien Jorge Javier llamó "prodigio de concisión", iba a entrar en la casa era un secreto a voces, pero aquí el que tiene que preocuparse es Carlos Lozano, que puede ver cómo sus dos ex se despedazan entre ellas… o se unen y le declaran la guerra civil a él.

Y llegamos a la presunta estrella de la función, Makoke, que volvió a contar lo suyo con Brad Pitt y subrayar lo de Kiko Matamoros no tiene arreglo posible. Primer dardo de los dos millones que le sobrevienen al colaborador: "Ahora que no tengo pareja, Gran Hermano me va a venir muy bien". Jorge Javier cogió el testigo y le dijo que efectivamente la ruptura le había sentado de fábula. "La tuya también", le respondió ella, muy rápida. Todo de buen rollo, claro. Makoke y Kiko se vieron las caras y el resultado nos rompió el corazón: "Te voy a defender a muerte", dijo el marido a su todavía mujer. Jorge Javier piensa que volverán.