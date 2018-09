Oriana Marzoli tarda dos días en abandonar 'GH VIP'

Oriana Marzoli,una de las favoritas de la sexta edición, abandonó el pasado sábado Gran Hermano VIP tras 48 horas de convivencia. La venezolana no consiguió adaptarse ni congenió con sus compañeros y hecha un mar de lágrimas, se metió en el confesionario para anunciar al Súper que tiraba la toalla. Desde la primera gala no se la veía con ganas de limpiar y recoger la casa cochambrosa que se encontraron los concursantes pero, según ella, el motivo es otro.

Tal y como confesó a sus compañeros, Oriana echaba de menos a un hombre especial al que no llama novio pero con quien mantiene una bonita relación desde hace poco más de un mes. Además, aseguró que entró agobiada y que quizás no era su momento. "Estoy como cansada, necesito un tiempo y dejar los realities. Me quiero ir ya y sé que con esto ningún programa me va a tomar en serio, pero no puedo. Siento que estoy defraudando a todos y estoy decepcionada conmigo misma", le dijo en directo a Jorge Javier Vázquez durante un conexión en Sábado Deluxe.

A pesar de los intentos del presentador de que Oriana cambiara de idea, la joven abandonó la casa de Guadalix. El Súper reunió al resto de concursantes para darles la noticia y ya de paso, un aviso: "Gran Hermano es un concurso donde siempre hay sorpresas. Esto no es un resort. Es un sitio donde uno viene a probarse como persona. La aventura es contra vosotros mismos, no contra el programa. Es un concurso de resistencia. Tenéis que encontrar vuestra fuerza física y mental, sobre todo mental. Tenéis que seguir disfrutando y pensad en el objetivo que os planteasteis cuando entrasteis en la casa".

No es la primera vez que Marzoli abandona un reality de televisión. En 2014, Telecinco le dio la oportunidad de concursar en Supervivientes y se fue pasados cuatro días. En la edición de 2017 lo volvió a intentar, pero tardó tan solo 12 horas en huir de la isla. Los concursantes que renuncian deben pagar una multa y Oriana trató de librarse esta vez. "Me quedo hasta el jueves si me perdonáis la penalización", le dijo a Jorge Javier, pero el Súper intervino para advertirla de que no era el momento de negociaciones.