Ismael Beiro aterroriza a sus comensales con el relato de su accidente

El ganador de la mítica primera entrega de Gran Hermano, Ismael Beiro, es uno de los comensales de la nueva edición de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition, de la cadena Cuatro. Junto a él están Miguel Temprano, Nagore Robles, Mar Segura e Ivonne Reyes, que como es habitual en ese espacio, invitan cada uno a su casa a cenar al resto del grupo.

En la última edición fue el turno de Ismael Beiro, que enseñó a sus compañeros y al público su dúplex en el centro de Madrid. Pero lo que destacó fue el relato del propio Beiro del grave accidente de tráfico que sufrió la década pasada, que lo mantuvo un mes y medio en coma y casi acaba con su vida, dejándole graves secuelas.

"La vida no ha sido un camino de rosas en estos 18 años que llevo en los medios de comunicación", dijo Beiro, anticipando retazos de la historia que estaba dispuesto a contar. Que es la de un accidente de tráfico que le ha dejado no pocas secuelas físicas, por mucho que Ismael esté completamente recuperado: "Yo no tengo olfato, yo no huelo. Y eso fue con el accidente que tuve", explicó a unos crecientemente extrañados invitados.

"Yo a los dos años de salir de Gran Hermano iba por la calle Juan Bravo tranquilamente, tenía una moto, y paré en el semáforo. Coincidió que a mí se me ponía en verde y otro se lo saltó en rojo y ya solo recuerdo el golpe y nada más", dijo. "Lo siguiente fue abrir los ojos y habían pasado 42 días".

Un suceso que ya se conocía, pero que no por ello dejó de conmover a Miguel Temprano, Nagore Robles, Mar Segura e Ivonne Reyes. "El mes de mayo del año 2002 yo no me enteré de nada", dijo Ismael, dejando literalmente mudos a sus invitados.