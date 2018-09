Vuelve la música en directo al prime time de La 1 de TVE. Tras el inesperado éxito de la anterior edición de Operación Triunfo, la academia musical volvió a abrir sus puertas para recibir a dieciséis nuevos aspirantes a convertirse en los nuevos Amaia o Aitana. Una vez más, Roberto Leal volvió a ponerse al frente del programa, que promete una temporada completamente renovada y en la que el ganador recibirá un premio metálico de 100.000 euros. Además, como el año pasado, el representante de Eurovisión saldrá de esta nueva hornada de triunfitos.

Una noche muy importante para los aspirantes a estrellas de la música, aunque no para todos. Como en la anterior edición, dos de ellos se quedarían a las puertas y no entrarían en la academia. Carlos Right, Luis, Rodrigo y Sabela fueron los propuestos por el jurado. Uno de ellos sería salvado por el jurado y otro por los profesores. "Los dieciocho habéis estado estupendos, pero hay cositas que hay que tener en cuenta. Si estáis aquí es porque en vosotros hemos visto muchísimo potencial. Habéis pasado un casting muy complicado al que se han presentado 16.000 personas", dijo antes de comunicar que el equipo de profesores había decidido que Sabela entrase en la academia. Por su parte, el público se decantó por Carlos Right.

A pesar de la calidad vocal de los nuevos concursantes, superando el nivel de la gala 0 de la temporada anterior, los protagonistas de la noche fueron los concursantes de Operación Triunfo 2017. Todos ellos se presentaron en el plató para volver a cantar su himno Camina, pasando el testigo al nuevo grupo y emocionando a todos sus fans una vez más. Un momento muy especial, no sólo porque era la última vez que los veíamos a todos juntos en el escenario que les hizo triunfar, sino por la noticia bomba que se tenían reservada: la gira de conciertos se prolongará con un último concierto.

Roberto Leal fue el encargado de dar la noticia: "Sé que pensáis que el concierto de Almería fue el último de la gira, que ya se acababa todo ahí, pero nada más lejos de la realidad. Apuntad, ¡el 27 de diciembre tenemos todos una cita en el Palau Sant Jordi de Barcelona!". Una esperada noticia que desató la euforia del público que podrán disfrutar una vez más de sus ídolos sobre un gran escenario: "Este no es un adiós, es un hasta pronto. Allí sí daremos el punto y final a la gira".