El drama de Malú ante Pablo Motos: "Siento ansiedad y un miedo terrible"

Malú visitó este lunes el plató de El Hormiguero en Antena 3 donde además de recordar la figura de su tío Paco de Lucía y la canción que le ha dedicado en su nuevo disco, también habló sobre la relación que mantiene con sus fans y sobre sus miedos e inseguridades como artista.

El nuevo trabajo discográfico de la cantante, bajo el título de Oxígeno y que le llevará de gira a partir del 19 de octubre, es el resultado de dos años de intenso trabajo. Entre las canciones que componen su nuevo LP destaca "Llueve alegría", dedicaba a su tío Paco de Lucía, del que no ha podido hablar desde su muerte sin romper a llorar: "Después de cuatro años, puedo hablar con normalidad de este tema", decía la cantante. También desveló que, aunque sabe que le tenía mucho aprecio, su tío nunca le dijo ningún cumplido acerca de su música: "En mi familia lo bueno se da por hecho, lo malo se critica".

Pese a sus tablas y experiencia, aseguró tener"ansiedad y miedo" ante el lanzamiento del disco: "Cuando pones tanto esfuerzo en un disco, las expectativas están muy altas. Me ha llevado dos años y pico hacerlo, es la primera vez que he estado tanto tiempo. Quería sentarme a componer, contarlo de otra manera. Y claro, cuando iba a lanzarlo no me terminaba de atrever. ‘Eso te pasa por lista’, me decía a mí misma. Pero al final lo saqué. Y ahora, esos miedos ya no están", confesó. "Cuando saqué el disco, amanecí llorando y había estado toda la noche haciéndolo. El disco ya estaba aquí, no podía frenarlo, ya es una realidad. Voy estando cada vez más tranquila y feliz. Claro, es que me van contando que si soy número 1 de iTunes, por ejemplo, y la gente me escribe con tanta felicidad, que es difícil no estar contenta". Tras ello, Pablo Motos aplaudió su forma de ver la vida. "Si no tuvieses miedo, no serías una persona inteligente", señaló el presentador.

Málaga es el lugar que ha elegido para arrancar su gira de conciertos y ya hay fans esperando en la puerta para asegurarse el mejor sitio: "Les adoro, me hacen sentir la mujer más feliz del mundo". Aunque también aseguró que le preocupa el fanatismo de algunos. El presentador le preguntó si hay veces que "daría un beso, un abrazo y una hostia" a sus seguidores, a lo que la cantante afirmó con un sí.