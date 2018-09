La entrevista de Mila a Chabelita tenía segunda parte: los hombres de su vida

Lecturas nos sorprende con una segunda entrega de la polémica entrevista de Mila Ximénez a Chabelita antes de entrar en la casa de Gran Hermano, y que habría sido el detonante de las (hasta este miércoles) tres intervenciones de Isabel Pantoja en Telecinco. "Isa Pantoja habla de los hombres de su vida", leemos en páginas interiores. Llama la atención que la publicación no lleve ni un reclamo en su portada, teniendo en cuenta el éxito que ha tenido la charla (y la polémica que ha desencadenado). Y llama también la atención que se hace referencia solo a tres: Alberto Isla, Alejandro Albalá y Omar. Y son unos cuantos más.

En un reportaje ilustrado de nuevo con fotos de Mila en actitud maternal con la joven, leemos a Chabelita explicando por qué le gusta Omar: "Vino a recogerme con las cadenas. Y yo como una señorita, con mis gafas Gucci, mi bolso Louis Vuitton, todo perfecto". Dice que le hace gracia cuando intenta entrar en el restaurante Ramsés con medias.

Asegura que nunca ha estado enamorada, pero abre la caja de Pandora al afirmar que sigue habiendo tema con Alejandro Albalá:"Le miro y noto que hay algo". "Pero amor no es… ¿vale?". "Llámalo obsesión y creo que ha sido mutua". Lo define como "enganche insano" o "relación tóxica".

Alberto Isla, el padre de su hijo, es el que sale peor parado. Chabelita reconoce que le dijo que sí quería casarse con él porque era parte de un plan más ambicioso: formar una familia. En Diez Minutos leemos que la responsable del reencuentro (mediático) de madre e hija es la sobrinísima, Anabel Pantoja.

Eugenia Ortiz cambia de imagen

Entrevista exclusiva en ¡Hola! con Eugenia Ortiz, hija de Bertín Osborne, que posa en su nuevo ático madrileño junto a sus tres hijos. El motivo es que se ha cortado la melena y se la ha teñido de rubio debido a un reto que luego se convirtió en reivindicación: rendir homenaje a su madre y a los enfermos de cáncer.

Ortega Cano y Ana María, despedida de solteros

José Ortega Cano y Ana María Aldón ya no están en edad de despedidas locas de solteros por Gijón, y han preferido celebrar la cuenta atrás con un almuerzo familiar en Madrid con toda la familia. Eso sí, no faltaron las bandas tipo Miss con la frase "Soltero de oro" y el velo para la novia. Entre los asistentes estaba Gloria Camila, dejando claro que no existe ningún mal rollo con su padre. La boda se celebrará este domingo 30 de septiembre en la finca El Maestre de Sanlúcar de Barrameda y contará con 170 invitados. Según ¡Hola!, responsable seguramente de la exclusiva, durante la ceremonia se repetirán los homenajes a Rocío Jurado.

'¡Hola!' se rinde a la reina: "El look más impactante"

¡Hola! dedica prácticamente toda su portada a la reina Letizia y al estilismo que eligió en la inauguración de la temporada de ópera del Teatro Real. "Un impactante look de alfombra roja que se inspira en Hollywood y con el que volvió a presumir de brazos y bronceado", destaca la publicación.

La revista resalta especialmente los pendientes lucidos por la reina, una joya de procedencia desconocida que podría pertenecer al taller de Bulgari.

Pablo Urdangarín comienza nueva etapa deportiva

El hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín se ha mudado a vivir a Hannover, Alemania, para seguir los pasos deportivos de su padre y formar parte de un equipo de balonmano. En ¡Hola! vemos fotos exclusivas de su hermano mayor, Juan Valentín, sentado en la grada apoyándole, y después ayudándolo con los trastos con gestos cariñosos. Según la revista, no es su único apoyo: los entrenadores, Carlos Ortega e Iker Romero, son dos amigos íntimos de su padre.

En Lecturas, Pilar Eyre dedica su columna a la depresión severa que estaría sufriendo su padre.

Cóctel de noticias

Eugenia Martínez de Irujo, tan amiga de su cuñada. Semana ha captado unas imágenes de la duquesa de Montoro paseando por Madrid con Bárbara Mijan, la novia de su hermano Cayetano. Las dos se llevan casi treinta años.

Carla Pereira y Diego Simeone esperan su segundo hijo.

El hijo de César Cadaval, de Los Morancos, tomará la alternativa en La Maestranza. Alfonso, de 24 años y estudiante de periodismo, tendrá como padrinos a Morante y a Manzanares, según leemos en Hola.

Lecturas pone en duda la fiabilidad del trabajo de Rocío Flores Carrasco: una empresa de asesoramiento nutricional en la que los asesores no tienen ningún tipo de titulación.

Sofía Mazagatos desmiente su ruptura con Tito Pajares. La exmodelo ha hablado con Semana para confirmar que están pasando juntos por el durísimo momento de haber perdido el bebé que esperaban en el octavo mes de gestación.