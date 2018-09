El marido de Verdeliss carga contra Jorge Javier Vázquez por burlarse de ella

El ambiente en la casa de Gran Hermano VIP está muy caldeado y desde hace varios días, muchos seguidores del programa están denunciando en las redes sociales un trato de favor hacia determinados concursantes. De hecho, el propio Jorge Javier Vázquez no esconde su preferencia por determinados concursantes, incluso se atreve a hacer comentarios de desprecio a otros como un espectador más.

En la noche del martes, el presentador hizo una broma sobre Verdeliss que no sentó muy bien a sus seguidores: "No os lo vais a creer, pero he visto a Verdeliss dentro de la casa", dijo para hacer reír al plató. El primero en salir en defensa de la influencer fue su marido Aritz, que le mandó un mensaje a través de su perfil de Instagram. "Hombre, Jorge Javier se ha acordado de Estefi para hacer un chiste sobre ella. Supongo que en las otras galas está muy ocupado mirando los pectorales de Darek. A lo mejor podría mirar el primer vídeo en el que Estefi estaba cuidando de Aramís... Vaya, eso no da morbo, ¿no?", dijo irónico.

Aritz ( marido de verdelis ) contesta a Jorge por lo que dijo ayer de verdelis #GHVIP26S pic.twitter.com/VolRp9hdqT — Casa Directo (@CasaDirecto1) September 26, 2018

El caso de Verdeliss es especial. Al contrario que sus compañeros, nunca ha salido en televisión, debe su fama únicamente a las redes sociales y está embarazada, por lo que no puede realizar la mayoría de las pruebas. De hecho ella es la primera en quejarse y siempre se pregunta si algún día podrá hacer alguna, ya que según avance el programa, su estado será más delicado.