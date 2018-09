Omar Montes y Asraf, a punto de llegar a las manos en 'GH VIP'

Este jueves, Gran Hermano VIP vivió una de sus noches más intensas. Chabelita fue la protagonista absoluta de la gala, no solo por su derrota en el duelo con Míriam Saavedra, sino también porque tuvo que enfrentarse a la entrada en la casa de Guadalix de Omar Montes (¿su novio?) y a la entrevista con Jorge Javier Vázquez donde le pondrían las imágenes de la famosa llamada de Isabel Pantoja a Sálvame.

Con la llegada de Omar Montes como concursante oficial, en sustitución de Oriana que abandonó a los tres días de entrar en la casa, parece que seguiremos teniendo culebrón-Pantoja durante unas semanas más. El cantante de reggaeton se encontró con su hasta ahora pareja justo después de ser expulsada por el público.

Nada más verse, Omar le recriminó sus edredoning con Asraf: "Vine a verte el martes, te di ánimos y apoyos. Te abracé. No te dije nada malo, que intentases cortarte porque mi abuela y mi hijo ven esto. Yo me he mordido la lengua estos días para no hacerte daño, pero creo que no es normal. ¿Tú te crees que yo he nacido ayer? Si te he visto por las cámaras haciendo todo el rato edredoning con el otro, todo el día revolcándote. Si me engañas una vez, la culpa es tuya. Si me engañas dos, es mía por gilipollas". Unas palabras y una reacción que no gustaron a la aludida: "Me parece muy feo que te prestes a esto, cuando yo respeto tu trabajo. No me esperaba que vinieras aquí a montarme este numerito", dijo poniendo punto y final a su noviazgo.

Después de despedirse, se produjo el esperado enfrentamiento entre Omar y Asraf. El cantante le echó en cara su estrecha relación con la que era su pareja: "Tenías que haberme respetado, tío. No tenías que haberte metido en la cama de una chica que sabes que tiene novio". El míster Universo se defendió: "Los reproches, a Chabelita, pero en cualquier caso no ha pasado nada entre nosotros".

La discusión fue subiendo de nivel, con amenazas mutuas, hasta que Omar Montes se levantó y se encaró con el modelo: "¿Me vas a pegar? ¿Me vas a pegar?". Al borde de la agresión, Jorge Javier Vázquez se vio obligado a intervenir en la disputa y poner fin a ella: "Os está viendo muchísima gente. Por respeto a ellos no debéis de caer en ciertos comportamientos. Lo tenéis tan fácil como no miraros ni dirigiros la palabra. Tenéis que saber convivir y este tipo de comportamientos no se pueden permitir porque sino vais a durar muy poquito los dos. Este juego de machitos, no. Ni una más de estas peleas cuartelarias".

Tras el fin de la gala, ambos concursantes charlaron y Asraf le contó su versión de la relación que ha mantenido con Chabelita. Ambos se pidieron perdón y acordaron mantener las formas por el bien de la convivencia.