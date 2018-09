Noche de emociones en Gran Hermano VIP con una gala que tuvo como protagonista a Chabelita, la primera expulsada de la edición. La hija de Isabel Pantoja aguantó el tremendo enfado de su (¿ex) novio Omar después de ver sus imágenes con Asraf debajo del edredón. Aunque ellos juran que no pasó nada, Omar y Chabelita se fueron cada uno por su lado como una pareja rota. Él entró en la casa como nuevo concursante; a ella le esperaba la sorpresa más grande de todas.

Chabelita vio, por fin, la famosa llamada de su madre al plató de Sálvame que lo cambió todo. Con la cara descompuesta y sin poder contener las lágrimas, la joven no podía creer lo que acababa de ver. "Lo de Asraf es el suelo comparado con esto. No me lo esperaba para nada, no sé qué decirte", le dijo estupefacta a Jorge Javier Vázquez.

"Nunca me había dicho esas cosas a mí directamente. Ahora entiendo muchas cosas y una de esas cosas es por qué estoy aquí", aseguró sobre su expulsión. "Tengo un hijo de cuatro años y le voy a dar todo el amor que a mí me ha faltado. Lo he tenido todo, he sido muy caprichosa, todo lo que quería me lo daban, pero me ha faltado esa complicidad y acercamiento con mi madre. No digo que no tenga razón, pero no era el momento para hacerme eso públicamente".

Jorge Javier: "¿Crees que la llamada te ha perjudicado?"

Isa: "Sí"#GHVIPGala3 pic.twitter.com/b7AHEO2Ib5 — Gran Hermano (@ghoficial) September 27, 2018

A pesar de que estaba muy afectada, las demoledoras declaraciones no cesaron: "Ella se basa en lo que ve en la tele. No está cuando llego a esas horas, cuando recojo al niño y lo llevo a casa, en los momentos familiares...". En el plató se encontraba su niñera Dulce Delapiedra, a la que apenas dieron protagonismo durante la gala y solo le dejaron acercarse a Chabelita casi al final de la noche.

"¿Te ha defraudado la llamada?", le preguntó el presentador con cierto resquemor por sus problemas personales con Pantoja. "Estoy triste, pero es mi madre. Gracias a ella soy lo que soy. No le guardo rencor, lo entiendo y cuando salga de aquí hablaremos. La quiero mucho, pero era mi concurso y no me merecía esto".