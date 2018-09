El gran engaño de Asraf Beno que podría destrozar a Chabelita

El míster universo Asraf Beno se ha convertido, en poco tiempo, en uno de los concursantes de Gran Hermano de los que más se habla. Y no precisamente por sus méritos en el reality, sino por su especial relación de amistad con Chabelita Pantoja. El jueves pasado, el modelo se tuvo que despedir de su amiga y se reencontró con Omar Montes, el hasta ahora novio de la hija de Pantoja, y a punto estuvieron de llegar a las manos.

Sin embargo, los problemas no han terminado para el concursante, que esta semana ha visto como uno de sus mayores secretos podría haber salido a la luz.Según desveló Míriam Saavedra durante una conversación con sus compañeros, Asraf podría estar casado y tener dos hijos: "Asraf, ¿ya tenías dos, no? Que eras casado y todo me habías dicho", dijo la peruana dejando atónitos a sus compañeros. Mónica, enemiga declarada de Míriam preguntó al míster si era cierto, a lo que él no contestó, pero por sus gestos, pareció indicar que estaba en lo cierto.

De ser cierto, podría ser un duro golpe para la hija de Isabel Pantoja que esta semana confirmó que de no haber tenido novio, habría tenido algo con el modelo. Desde que comenzó el concurso, la pareja tuvo mucha química y no dudaban en esconderse bajo las sábanas para darse masajes y compartir confidencias. Tendremos que esperar al domingo para conocer la reacción de Chabelita y saber si ya era consciente de la situación de Asraf.