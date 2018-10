Belén Esteban hunde a Sofía Suescun con un comentario sobre su padre

Sofía Suecun no se podía esperar que terminaría llorando en el plató de El Debate de GH VIP por culpa de Belén Esteban.

Durante el programa, Chabelita Pantoja entró en una disputa con algunas colaboradoras del programa en la que se habló sobre si es bueno o no hacer bolos al salir de un reality de televisión. "Yo lo respeto, pero no tengo la necesidad", dijo, aunque Sofía le reprochó que utilice los platós para hablar mal de su familia. "Tú vas a un Deluxe y hablas de tu madre con un desprecio... Es igual de lícito hacer bolos que luego ir a un plató y rajar de tu madre para llevártelo calentito".

El comentario no le gustó nada a Belén Esteban, que salió en defensa de Chabelita. "Ella raja de su madre igual que lo has hecho tú de tu padre en una revista, así que estáis a la par. Aquí hemos hablado todos de nuestra vida". Sofía tardó en reaccionar después del ataque de Belén, pero su respuesta fue contundente: "No lo puedes comparar. Su madre es una señora que se ha portado muy bien y quiere lo mejor para ella, pero mi padre no. No puedes ir por ahí y ser tan rastrera. No tienes ni idea de la vida que he llevado yo con mi padre. Has estado ahí muy mal, Belén", dijo la ganadora de Supervivientes antes de echarse a llorar muy dolida.

Chabelita entró en la conversación para terminar de hundir a Sofía. "No te iba a decir nada porque realmente no te conozco. Tú has hablado mal de mí, has hecho mil quinientos polígrafos y entrevistas hablando de mí y yo siempre te he guardado respeto. No he hablado de ti nunca", le dijo. "En tu vídeo de presentación (de GH VIP) dijiste que Alejandro Albalá tenía que hablar de ti porque yo no interesaba, pero no sé si te has dado cuenta de que tú no interesas a nadie de España porque has sido la primera expulsada y yo he ganado dos realities por mí sola", le contestó Suescun.

El drama familiar de Sofía

En junio de este año, Sofía contó a golpe de exclusiva en la revista Lecturas toda la verdad sobre su padre alcohólico. Según ella, la enfermedad que sufre su madre Maite Galdeano desde hace años tiene su origen en todo lo que sufrió con su padre: "El maltrato que sufrió desde que la dejó embarazada, todo lo que mi madre ha tenido que sufrir. Esa falta de amor que ha tenido siempre. Además de tener falta de cariño de sus padres, la ha tenido de la persona que se supone que la quería".

También recordó los fines de semana que tenía que convivir con él: "Me recogía borracho en el coche y el plan era ir a otro bar para seguir poniéndose más borracho. (…) A mí nunca me puso una mano encima pero le tenía muchísimo miedo. Pero no se me olvidarán los palizones que daba a mi madre".