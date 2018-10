Carlos Lozano y Miriam destrozan a Mónica Hoyos: "¡Eres satanás! Vas a arder en el infierno"

Cuando el culebrón Chabelita-Omar-Techi-Asraf empieza a mostrar síntomas de desgaste en Gran Hermano Vip, este lunes, asistimos a la entrada del siempre polémico Carlos Lozano. El presentador visitó la casa de Guadalix de la Sierra para reencontrarse con las dos mujeres de su vida: Mónica Hoyos, madre de su hija, y Miriam Saavedra, su última pareja.

Primero se encontró con Miriam y, aunque se intercambiaron reproches, terminaron fundidos en un emotivo abrazo. Muy diferente fue el encuentro con la madre de su hija: "Basta ya de meterte en mi vida y en la de mi pareja. Eres una mentirosa, has puesto cosas en mi boca que yo no he dicho, qué cínica eres.Llevas 14 años jodiéndome la vida", le reprochó. Mónica avisó a su ex de que su hija podría estar viendo el programa y que no era conveniente el tono que estaba usando para hablarle.

"Yo contigo no tengo nada. Estoy harto, haz tu concurso y deja de involucrarme en tu vida", continuó Carlos. "No me hables así, respétame porque soy la madre de tu hija", insistió. Tras el encontronazo, Miriam hizo su aparición y la discusión continuó hasta el final del programa. "Qué par de sinvergüenzas", repetía una y otra vez Mónica. "Eres Satanás en persona, vas a arder en el infierno", contestó su contrincante.

Desde su entrada en Gran Hermano VIP, Miriam no ha dejado de ganar adeptos en las redes sociales, que destacan su humildad y su sinceridad. Por el contrario Mónica se ha convertido en la villana de la edición debido a los continuos ataques a la peruana. Además, ha sido acusada de intentar poner a toda la casa en contra de ella.