Aramís, hundida tras salir a la luz su amor por un conocido banquero

Aunque mantiene un perfil bajo durante las últimas semanas (ha pedido abandonar el concurso), Aramís Fuster sigue dejando momentos delirantes en las galas de Gran Hermano VIP. Durante una charla con Jorge Javier Vázquez desveló delante de toda España que está enamorada de Mario Conde.

Todo comenzó cuando el presentador le preguntó que quién será la persona que la reciba en plató en el caso de que sea expulsada el jueves:"¿Puede que Obama esté en plató para recogerte?". "No creo, ojalá. Pero creo que no", contestó ella. "No obstante tú sabes quién me gustaría que estuviera, pero eso es algo imposible y al mencionarle tú lo hiciste más imposible todavía", continuó Jorge Javier.

Cuando nombró a Mario Conde, el resto de compañeros quedaron sorprendidos. "Eres muy malo, Jorge", le dijo la vidente. "Te pido disculpas porque esta conversación se produjo en una sala en la que estábamos tú y yo a solas", contestó el presentador. "Mario Conde tiene el plató preparado por si quiere venir el jueves a recoger a Aramís". Seguidamente, toda la casa empezaba a aplaudir y a corear el nombre de Mario.

"¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza estoy pasando!", decía Aramís. "Si el jueves quieren presentarse Obama y Mario Conde, ¿a quién le decimos que no?", le preguntó Jorge Javier Vázquez. "A mí porque me tengo que recuperar. Yo en estas condiciones no valgo para ninguno de los dos"

En el confesionario, Aramís lloró pensando en que su amor por Mario Conde podría perjudicarlo: "Este programa lo ven millones y millones de personas. No quiero perjudicarle en nada, no quiero que se hable de él para nada con respecto a mí. Esto, ¿cómo le puede sentar a este señor?", dijo entre lágrimas.